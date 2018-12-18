Обновление Windows 10 October 2018 наконец-то стало доступно абсолютно для всех пользователей, Microsoft обещает качественнее проверять будущие версии Windows 10 на ошибки

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Microsoft наконец-то разрешила все проблемные вопросы, касающиеся недавнего октябрьского обновления ОС Windows 10. И теперь те последние оставшиеся пользователи, которые еще не обновились до Windows 10 версии 1809, при желании (и нежелании тоже) могут это сделать.

Напомним, что Microsoft возобновила распространение обновления Windows 10 October 2018 больше месяца назад, но для узкого круга пользователей. Разработчики задействовали специальные механизмы, которые, выявляя различные проблемы совместимости, прерывали установку обновления на таких системах. Вот из-за таких вот проблем совместимости связанных с iCloud, клиентами VPN и ПО для обеспечения безопасности Trend Micro, многие пользователи не могли установить обновление.

Надо сказать, что Microsoft была очень прозрачна и подробно описывала все проблемы на сайте поддержки. И вот сейчас она сообщила, что все проблемы устранены и обновление Windows 10 October 2018 «теперь полностью доступно для опытных пользователей, которые могут вручную проверить его доступность через центр обновлений Windows.

Иными словами, обновление Windows 10 October 2018 теперь можно скачать и установить на любой ПК вне зависимости от его конфигурации. Достаточно перейти в центр обновлений Windows и нажать кнопку «Проверка наличия обновлений».

О новшествах и улучшениях, которые включает Windows 10 October 2018, мы подробно рассказывали в нашей октябрьской новости, посвященной выпуску апдейта.

Теперь Microsoft планирует сосредоточиться на качестве и проверять будущие обновления более тщательно, чтобы гарантировать беспроблемную установку будущих обновлений Windows 10 на широком спектре устройств (всех более 700 млн) вне зависимости от модели и конфигурации.

Источник: The Verge