Microsoft наконец отказывается от старых иконок из эпохи Windows 95





Корпорация Microsoft наконец готовится к тому, чтобы обновить иконки, которые остаются практически неизменными со времён Windows 95. Постепенные работы в этом направлении ведутся на протяжении некоторого времени, а в рамках грядущего обновления Windows 10, запланированного на конец этого года, пользователей ожидает «радикальное визуальное омоложение». В том числе, Microsoft планирует обновить иконки эпохи Windows 95, которые всё ещё иногда встречаются в Windows 10.

В предварительной версии Windows 10 удалось обнаружить новые версии иконок для режима гибернации, сети, памяти, дисковода и др., которые являются частью файла shell32.dll. Эта библиотека DLL является ключевой частью Windows Shell, которая отображает значки в различных диалоговых окнах операционной системы. И этот файл также является главной причиной того, почему иконки Windows на протяжении многих лет были такими непоследовательными. Microsoft часто модернизировала другие части ОС, но не меняла эти иконки, которые иногда появлялись в диалоговых окнах и приложениях.

Эта работа по улучшению визуальной согласованности Windows является частью пересмотра дизайна Windows 10, результаты можно будет увидеть с выходом обновления под кодовым названием Sun Valley, запланированного на октябрь. Microsoft официально не делилась подробностями изменений, запланированных для Sun Valley, но список вакансий, найденный в начале этого года, намекал на «радикальное визуальное обновление Windows». Ожидается, что подробные сведения о новшествах и изменениях обновления Sun Valley мы узнаем во время грядущей конференции для разработчиков Build, которая будет проходить позже в этом месяце.

Источник: The Verge