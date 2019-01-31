Microsoft нарастила выручку даже несмотря на снижение доходов от Windows OEM и Xbox

Корпорация Microsoft опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале фискального 2019 года, который соответствует четвёртому кварталу календарного 2018 года.

В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $32,5 млрд, что на 12% больше результата аналогичного периода предыдущего года. При этом подразделение More Personal Computing принесло доход в сумме $13 млрд, прирост составил 7%. Наибольший успех в этом сегменте продемонстрировало направление Microsoft Surface, доход от продажи аппаратных решений Surface увеличился на 39% и достиг $1,86 млрд. Доход игрового направления бизнеса увеличился на 8%, даже несмотря на падение доходов от продаж игровых консолей Xbox на 19%. Вместе с тем, увеличились доходы от рекламы в поиске, коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов. Лишь в сегменте Windows OEM зафиксировано снижение выручки, что вызвано усилением конкуренции со стороны устройств Chromebook.

Вместе с тем, отличные результаты демонстрируют различные облачные сервисы Microsoft. Сегмент Intelligent Cloud принёс корпорации Microsoft во втором квартале фискального 2019 года выручку в сумме $9,4 млрд, это на 20% больше, чем в предыдущем году. Доходы от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office возросли на 11%, хотя рост доходов от потребительских продуктов и облачных сервисов Office составил лишь 1%. Доход направления LinkedIn вырос на 29%, а выручка от продуктов и облачных сервисов Dynamics – на 17%. Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 24%, в основном, благодаря росту доходов Azure на 76%. Доходы от корпоративных услуг возросли на 6%.

По итогам второго квартала 2019 фискального года корпорация Microsoft получила $10,3 млрд операционной прибыли (прирост на 18%) и $8,4 млрд чистой прибыли. Показатель прибыли на каждую акцию составил $1,08.

Источник: The Verge