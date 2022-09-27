Microsoft ограничила россиянам обновление Windows 11 22H2, а Apple удалила из App Store все приложения VK и Mail.ru

СМИ страны-агрессора сообщают, что пользователи в россии сталкиваются с невозможностью загрузки обновления 22H2 для Windows 11. Загрузить апдейт можно только воспользовавшись VPN, что свидетельствует о намеренной блокировке российских адресов.

Ограничение, очевидно, связано с санкциями, наложенными США. Ранее Microsoft уже официально прекратила продажи своих продуктов и услуг в россии и заявила о намерении постепенно свернуть там весь свой бизнес, также заблокировав загрузку образов и дистрибутивов своих программных продуктов.

Другая «радость» для пользователей в рф пришла со стороны Apple: в фирменном магазине приложений App Store удалены все приложения VK и другие продукты Mail.ru. Приложения нельзя найти через поиск, они исчезли и из «Покупок». Ранее установленные приложения запускаются на iPhone, но не обновляются.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Санкция Apple немедленно возымела экономическое действие – акции Mail.ru рухнули почти на 20%. Отметим, что в магазине приложений Google указанные приложения всё еще доступны. Google, что ты делаешь, прекрати.