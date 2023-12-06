Новости Софт 06.12.2023 в 09:11 comment views icon

Microsoft обновила Copilot — поддержка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, интерпретатор кода и функция «глубокого поиска»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Microsoft обновила Copilot — поддержка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, интерпретатор кода и функция «глубокого поиска»

Ровно год назад Microsoft интегрировала чат-бот с ИИ в собственные продукты.

В настоящее время Copilot работает в Microsoft 365, Microsoft Edge и Windows, а в скором времени получит мощное обновление. Прежде всего, чат-бот будет работать на последней и самой мощной большой языковой модели OpenAI GPT-4 Turbo — по сути, это означает, что он «увидит» больше данных благодаря контекстному окну в 128 000 токенов.

  • В области ИИ входные данные измеряются как «токены» и «контекстные окна»: токен — это единица, которая может представлять слово, его часть, число или нечто подобное; а контекстное окно – это пространство, где вы вводите вопросы, текст или другие данные для чата. Для сравнения: GPT-3.5 поддерживает контекстное окно с ограничением до 16 000 слов, а его преемница GPT-4 — до 32 000; Чат Anthropic Claude предлагает контекстное окно до 100 000 токенов, или около 75 000 слов.

Модель тестируют выбранные пользователи, а более широкую интеграцию обещают в ближайшие недели.

Тем временем усовершенствованная версия генератора изображения DALL-E 3 уже прибыла как в Bing Image Creator, так и в Copilot, и предложит результаты с более высоким качеством и точностью.

Microsoft оновила Copilot — підтримка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, інтерпретатор коду та функція «‎глибокого пошуку»

Теперь вы можете использовать Copilot в Microsoft Edge, чтобы создать резюме видео на YouTube (подобно недавно запущенной функции Bard).

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Кодеров и разработчиков может заинтересовать новая функция интерпретатора кода, которая в скором времени появится в Copilot и позволит получать более точные вычисления, анализ данных или даже код от ИИ-чатбота.

«Copilot напишет код, чтобы ответить на ваши сложные запросы на естественном языке, запустит этот код в изолированной программной среде и использует результаты, чтобы давать вам более качественные ответы», — объясняют в Microsoft. «Вы сможете загружать файлы в Copilot и с него, а также работать со своими собственными данными, кодом и результатами поиска Bing».

Что касается Bing, то Microsoft добавляет функцию «Глубокого поиска», во время активации которой поисковые запросы расширят более исчерпывающими описаниями, чтобы получить более точные результаты.

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