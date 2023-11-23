Bard теперь будет смотреть YouTube вместо вас — и предоставит краткие аннотации к видео

Обновление вряд ли понравится авторам и рекламодателям.

По данным Android Authority, чат-бот Google в рамках интеграции с YouTube получил обновление, которое позволит ему самостоятельно просматривать и анализировать видео, выводя для вас конкретную информацию.

Простой пример: вы сможете не воспроизводить видео с рецептом всякий раз как забыли какой-нибудь ингредиент — Bard через несколько минут создаст перечень необходимых продуктов и пошаговую инструкцию. В предыдущих тестах он ошибок не делал, но учитывая способность к галлюцинациям — есть опасность того, что в вашем супе появится несколько необычное наполнение.

Хотя есть и проблема для издателей — отсутствие просмотров на видео. Так что обновление еще, видимо, вызовет споры.

Сейчас функция доступна только для участников Google Labs, и нужно немного поработать, чтобы направить чат-бот к правильному ответу — запрос «‎полный рецепт» Bard в начале может игнорировать, и только если дать подсказку «пошаговые инструкции» он выдаст необходимый результат.