Новости Софт 23.11.2023 в 13:44 comment views icon

Bard теперь будет смотреть YouTube вместо вас — и предоставит краткие аннотации к видео

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Обновление вряд ли понравится авторам и рекламодателям.

По данным Android Authority, чат-бот Google в рамках интеграции с YouTube получил обновление, которое позволит ему самостоятельно просматривать и анализировать видео, выводя для вас конкретную информацию.

Простой пример: вы сможете не воспроизводить видео с рецептом всякий раз как забыли какой-нибудь ингредиент Bard через несколько минут создаст перечень необходимых продуктов и пошаговую инструкцию. В предыдущих тестах он ошибок не делал, но учитывая способность к галлюцинациям — есть опасность того, что в вашем супе появится несколько необычное наполнение.

Хотя есть и проблема для издателей — отсутствие просмотров на видео. Так что обновление еще, видимо, вызовет споры.

Сейчас функция доступна только для участников Google Labs, и нужно немного поработать, чтобы направить чат-бот к правильному ответу — запрос «‎полный рецепт» Bard в начале может игнорировать, и только если дать подсказку «пошаговые инструкции» он выдаст необходимый результат.

Google прокачала Bard – поддержка расширений (Gmail, YouTube и др.), фактчекинг и расширенная украинизация

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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