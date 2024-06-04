Microsoft обвиняют в тайном сборе и хранении данных детей

Австрийская юридическая группа Noyb, которая специализируется на защите приватности, судится с Microsoft из-за использования программного обеспечения Microsoft 365 Education в школах.

Noyb обвиняет корпорацию в нарушении конфиденциальности данных детей.

В жалобе, опубликованной на официальном сайте группы утверждается, что Microsoft 365 Education устанавливает файлы cookie без согласия и использует их для анализа поведения пользователей, сбора данных браузера и таргетинга рекламы.

Юристы считают, что Microsoft не предоставляет четких объяснений по обработке данных учеников. Так, ни документация Microsoft по конфиденциальности, ни запросы на доступ, ни исследования Noyb не конкретизируют, какие конкретные данные обрабатывает Microsoft 365 Education.

Noyb заявляет, что Microsoft пытается избежать ответственности, хотя и должна придерживаться GDPR (Общего регламента защиты данных). Вместо этого компания не предоставляет школам доступа к своей политике конфиденциальности и сбора данных.

Жалобы также были поданы против других технологических компаний, таких как OpenAI, Meta и Spotify.

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