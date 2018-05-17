Microsoft официально представила контроллер Xbox Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями

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Компания Microsoft официально анонсировала контроллер для людей с ограниченными возможностями Xbox Adaptive Controller, изображения которого были опубликованы в начале недели.

Контроллер представляет собой достаточно крупное устройство, оснащенное стандартными клавишами, крестовиной и двумя огромными кнопками, на которые можно назначнить любое необходимое действие. На дальней боковине корпуса размещены 19 дополнительных 3,5 мм разъемов для подключения дополнительных средства управления, включая джойстики, кнопки, педали, переключатели и т.д. для рук, ног, головы, каждый из которых будет отвечать за отдельную функцию управления.

В Microsoft рассказали, что во время разработки сотрудничали с несколькими производителями игровой периферии, включая Logitech и Quadstick, чтобы обеспечить совместимость аксессуаров с новыми контролером.

В целом упор сделан на возможность создать такую систему управления, чтобы конкретный игрок с ограниченными возможностями получил максимально комфортный именно для него способ играть в игры на Xbox One и Windows 10.

Контролер Xbox Adaptive Controller попадет в продажу уже в текущем году по цене $99,99, больше информации его создатели расскажут на выставке E3 2018.

Источник: Microsoft