Появилось изображение нового контроллера Microsoft Xbox One для людей с ограниченными возможностями

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Microsoft, вероятно, работает над новым нестандартным контроллером для игровой консоли Xbox One. Промо-изображение необычного аксессуара разместил на своей странице в твиттере пользователь под ником WalkingCat.

Судя по изображению, это небольшое устройство строгой прямоугольной формы. На его лицевой части расположен привычный D-pad, кнопки View, Menu и Xbox, которыми оснащены все модели геймпадов для Xbox One. Кроме того, контроллер имеет 22 иконки, обозначающие различные функции, и трёхполосный светодиодный индикатор. Точно такой же был замечен на изображении второго поколения геймпада Xbox Elite.

Но самое интересное в данном контроллере – это две огромные кнопки A и B, которые как бы подразумевают его предназначение для людей с ограниченными возможностями. Предполагается, что эти кнопки будут программируемыми, соответственно геймпад может использоваться не только для игр, но и ряда других функций. Вполне возможно, что аксессуар получит совместимость с Windows 10.

Microsoft не раз заявляла, что использует расширенный подход в разработке своих продуктов, учитывая различные потребности пользователей. В январе этого года компания получила престижную премию Хелен Келлер от Американского фонда слепых за то, что делает технологии доступными для людей с ограниченными возможностями.

Новый контроллер для Xbox One может быть анонсирован уже 10 июня в преддверие выставки E3 2018.

Источник: Windowscentral