Microsoft опубликовала перечень известных ошибок и проблем в работе игровых консолей Xbox Series X и S





Официальный запуск игровых консолей нового поколения Microsoft Xbox Series X/S состоится уже завтра – 10 ноября. И накануне этого компания Microsoft опубликовала перечень известных ошибок и проблем, с которыми могут столкнуться первые владельцы.

Одна из проблем заключается в том, что пользователи могут столкнуться искажением изображения или полным отсутствием сигнала на телевизоре, если настроить консоль на отображение видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду и активировать переменную частоту обновления. Проблема может проявиться даже в том случае, если телевизор пользователя поддерживает такие параметры работы. Она встречается на устройствах LG, Samsung и Vizio. Для устранения проблемы рекомендуется обновить прошивку телевизора. Но в некоторых случаях предстоит мириться со сниженными параметрами графики на консоли, например, понизить частоту кадров до 60 Гц, отключить переменную частоту обновления или же снизить разрешение изображения. Если это не поможет, можно попытаться отключить переменную частоту обновления на телевизоре.

Также сообщается, что запись игрового процесса с активированным параметром HDR может выглядеть темнее. Исправление этой проблемы уже в работе. Функция быстрого возобновления игрового процесса Quick Resume может не работать должным образом с некоторыми играми. Microsoft работает над исправлением этой работы на уровне платформы.

Приложение EA Play пока недоступно для Xbox Series X/S, но подписка по-прежнему будет работать, и пользователи смогут загружать бесплатные пробные версии или включенные в подписку игры через Microsoft Store.

Тех, кто ориентируется на мультимедийные возможности консоли, ожидает неприятный сюрприз – приложение BBC iPlayer пока недоступно. Microsoft заявляет, что работает совместно с партнёрами над добавлением поддержки новых консолей в BBC iPlayer. Кроме того, приложение PeacockTV может отображать «случайные пиксилизированные кадры», но в остальном оно должно работать должным образом. Для этого приложения сейчас разрабатывается обновление с исправлением.

Наконец, пользователи могут столкнуться с проблемой при попытке воспроизведения фильмов с дисков DVD или Blu-ray на новых консолях. В некоторых случаях может воспроизводиться чёрный экран. Для исправления данной неприятности нужно извлечь диск, перезагрузить консоль и снова вставить диск.

Источник: neowin