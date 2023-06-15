Microsoft открыла продажу запчастей для устройств Surface — дисплеи, аккумуляторы, накопители и другие компоненты

Microsoft теперь продает сменные компоненты для устройств Surface в Microsoft Store. Это позволяет владельцам Surface заменить дисплеи, аккумуляторы, твердотельные накопители и многое другое.

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«Мы рады предложить сменные компоненты для технически подкованных потребителей и случаев негарантийного самостоятельного ремонта. При покупке сменного узла вы получите саму деталь и соответствующие дополнительные компоненты (например, винты, если они необходимы)», — Тим ​​Макгигган, вице-президент Microsoft по обслуживанию устройств и разработке продуктов.

Официальные сменные компоненты Microsoft Surface первоначально будут доступны в США, Канаде и Франции. Коммерческие реселлеры также смогут продавать детали. В будущем предложение планируют расширить на рынки других стран.

Похоже, что более старые устройства получат меньше запчастей: для Surface Pro 7 Microsoft продает только сменную подставку, но для более современных гаджетов, таких, как Surface Pro 9, доступно множество компонентов, включая дисплеи, твердотельные накопители, аккумуляторы, порты USB-C, порты для зарядки Surface Connect, динамики, модули Wi-Fi и термомодули.

Цены варьируются в зависимости от модели устройства и сложности компонента. Сменный экран для Surface Studio 2 Plus стоит $1749,99, подставка для Surface Pro 9 – от $56,99.

Компания iFixit, с которой Microsoft заключила партнерское соглашение в 2021 году, также продает запчасти и сопутствующие товары для ремонта Surface: крышки отсека батареи, опоры для снятия клея, удерживающего стекло экрана и прочие инструменты.

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Источник: The Verge