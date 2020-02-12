Microsoft передумала делать Bing поиском по умолчанию в Chrome для клиентов Office 365 ProPlus





Microsoft отказывается от своих первоначальных планов сделать Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для корпоративных пользователей Office 365 ProPlus. В прошлом месяце компания объявила о намерении добавить в Chrome новое расширение, которое должно сделать приоритетной поисковую систему софтверного гиганта. Однако после волны негодования Microsoft решила пересмотреть свои планы.

«Мы слышали, что наши клиенты не хотят, чтобы Office 365 ProPlus менял параметры поиска по умолчанию без их согласия, им нужен способ самим управлять этими изменениями на своих устройствах», – говорится в сообщении службы поддержки Microsoft Office 365.

Судя по отзывам, Microsoft не будет связывать расширение Microsoft Search in Bing с установками Office 365 ProPlus, вместо этого администраторы смогут самостоятельно его активировать в центре администрирования Microsoft 365. Это означает, что в этом месяце расширение не появится в браузерах корпоративных пользователей Office 365 ProPlus из Австрии, Канады, Франции, Германии, Индии, Великобритании и США, как было запланировано изначально.

Источник: The Verge