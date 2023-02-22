Microsoft показывает полномасштабную рекламу на веб-сайте Chrome — с призывом переходить на Edge при загрузке конкурентного браузера

Установленный по умолчанию в Windows 10 и 11 Edge часто используют в качестве удобной утилиты для загрузки Chrome или другого браузера. Это настолько огорчает Microsoft, что она прибегает к все более агрессивным методам привлечения клиентов.

Сейчас попытка установить Chrome с помощью Edge приводит к тому, что браузер отображает целых три рекламных объявления с рекомендацией перейти на браузер Microsoft: первое появляется в поисковике при запросе «скачать google chrome», второе — после перехода на вебсайт Chrome, а третье — после загрузки.

И если первые два объявления имеют скромные размеры, то последнее — это рекламный баннер на всю ширину окна.

Microsoft также интересно формулирует рекламный текст, пропагандирующий использование Edge, намекая на недостатки конкурента:

«Microsoft Edge использует ту же технологию, что и Chrome, но с дополнительным доверием Microsoft».

Корпорация Microsoft не единственная, кто практикует сомнительные методы увеличения пользовательской базы. Google также показывает баннеры для продвижения Chrome, но они появляются только на собственных веб-сайтах компании — то есть на сайте Firefox они точно не появляются.

Стоит отметить, что баннер не появлялся в последнем стабильном выпуске Edge, поэтому Microsoft может продвигать его для ограниченного количества пользователей или только в определенных регионах.

Источник: Neowin