Microsoft полностью удалит Flash Player из Windows 10 в июле 2021 года





Microsoft подтвердила, что Adobe Flash Player будет исключен из грядущего майского обновления Windows 10 21H1, а в июле выйдет обязательное обновление KB4577586, которое окончательно удалит плагин из «десятки». Такие же апдейты с автоматическим удалением Adobe Flash Player выйдут и для более старых версий ОС, включая Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.

Не так давно Microsoft приступила к удалению поддержки Flash из своих продуктов и начала с браузера Microsoft Edge, выпустив соответствущий апдейт. Следующий шаг — удаление Flash Player, который встроен в Windows. В поддержке Microsoft уточняют, что апдейт не будет удалять Adobe Flash Player, установленный вручную из другого источника (только предустановленное ПО).

О том, что дни популярной мультимедийной платформы Adobe Flash сочтены мы узнали еще в конце 2015 года. Еще тогда было понятно, что прощание с этой важной технологией будет мучительно длительным. Сама Adobe прекратила поддержку Flash Player в конце декабря 2020 года, а 12 января принудительно отключила плагин на установленных устройствах. Но в итоге без проблем все равно не обошлось — одним из известных инцидентов стал выход из строя железнодорожной сети в крупном китайском городе Шэньян. В итоге государственный оператор China Railway Shenyang решил проблему с помощью архивной пиратской копии Flash Player.