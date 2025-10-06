Новости Игры 06.10.2025 comment views icon

Microsoft потеряла $300 млн на появлении Call of Duty в Game Pass

Маргарита Юзяк

Microsoft втратила $300 млн на появі Call of Duty в Game Pass

Инсайдеры говорят, что Microsoft потеряла более $300 млн потенциальных продаж Call of Duty после того, как добавила игру в Game Pass.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников Xbox. По их словам, добавление самой прибыльной серии в Game Pass привело к падению продаж с высокой маржой на консолях и ПК после покупки Activision Blizzard в 2023 году. Обычно франшиза Call of Duty ежегодно зарабатывает около $1,2 млрд, тогда как нынешняя часть принесла лишь $900 млн — на $300 млн меньше.

«Рост цен и другие изменения в планах Game Pass являются признаком того, что большой стриминговый прорыв Xbox все еще не имеет желаемый доход через восемь лет после запуска», — указывает журналистка Bloomberg Сесилия Д’Анастазио.

В противовес гендиректор Microsoft Сатья Наделла отмечал, что Call of Duty Black Ops 6 имела наибольший запуск среди всех игр серии именно благодаря Game Pass. Еще не стоит забывать, что тайтл возглавил чарты продаж в США, по данным Tweaktown, стала «самой кассовой игрой в истории франшизы». Несмотря на успешный старт Black Ops 6, остается ключевой вопрос — способна ли модель Game Pass компенсировать потерю прямой прибыли от продаж?

Чтобы перекрыть эту разницу через подписку Game Pass Ultimate, нужно около 15 млн активных пользователей, которые ежемесячно платят $20. Или платят еще больше: компания на днях повысила стоимость Game Pass Ultimate до $30 в месяц. Однако это вызвало волну недовольства — пользователи начали массово отказываться от подписки. Ранее сервис казался выгодным, ведь позволял играть без покупки отдельных игр. Но после подорожания на 50% его экономическая привлекательность для многих геймеров оказалась под вопросом.

Microsoft публично заявляет о рекордном количестве подписчиков в день релиза, однако точные цифры не раскрывает. Поэтому эффективность такой модели монетизации остается под вопросом. Частично дефицит могут компенсировать микротранзакции — косметические предметы, боевые пропуска и другие покупки в игре. Например, летом в Black Ops 6 «ошибочно» предлагали скины за $20-40 прямо в меню, что игроки назвали переходом за пределы адекватного. Позже функцию убрали.

«Game Pass не обеспечил взрывного роста, которого Microsoft ожидала после Activision, и они поняли, что их расходы на инфраструктуру не соответствуют их ценовой модели», — говорит аналитик Йост Ван Дройнен из Aldora.

В этом году Game Pass пополнился кучей популярных релизов, как Avowed, Doom: The Dark Ages, Oblivion Remastered и тому подобное. Но неизвестно, сможет ли модель подписки заменить продажи крупных игр на десятки миллионов долларов. Сейчас очевидно одно: Microsoft стремится зарабатывать больше средств различными путями. Сейчас компания готовится к релизу Black Ops 7 с новой ценовой политикой. Еще вопрос насколько успешной станет игра, когда параллельно выпускают прямого конкурента Battlefield 6. Негативных мыслей добавляет, что один из трейлеров Black Ops 7 разнесли, назвав «лучшей рекламой» B6.

Источник: Windows Central

