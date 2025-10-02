Xbox повысила стоимость Game Pass Ultimate на 50% — начались массовые отписки

Microsoft пошла на радикальный шаг: компания анонсировала большие изменения и повышение цен на подписки. Геймеры сильно возмутились и начали массово отписываться, что «положили» страницу Game Pass.

Сначала Xbox отменила «прямой» обмен баллов Microsoft Rewards, а теперь дошла до подписок Game Pass. Одно из самых болезненных изменений — подписка Game Pass Ultimate теперь стоит $30 в месяц вместо $20 (+50%).

Microsoft сразу стала объяснять, что подписчики получат бонусы. «Обновленная» Ultimate будет включать 400+ игр, а ежегодно будет появляться на 50% больше релизов в день выхода (75). Вчера в Game Pass добавили 45 игр, среди них Hogwarts Legacy и Assassin’s Creed. Также появился Ubisoft Plus Classics и с 18 ноября — Fortnite Crew с Battle Pass и V-баксами. Но пользователям эти аргументы показались не слишком убедительными.

«Поздравляю, вы испортили лучшую часть владения Xbox», — возмущаются игроки.

Также Ultimate теперь с обновлённым Xbox Cloud Gaming — вышел из беты, подтянули качество до 1440p и подняли битрейт. Microsoft ещё и переделала систему вознаграждений, где можно заработать до $100 в год просто играя. Но все-таки внимание игроков нацелено на то, что цена взлетела на 50%. Поэтому позитивных комментариев под видео с «плюшками» не найти.

«То есть вы добавляете Fortnite Crew как «преимущество» и заставляете людей за это платить? Это полный абсурд», — пишут в комментариях.

В сети сервис массово стали называть «мертвым» и публиковать скриншоты с отмененными подписками. Из-за наплыва пользователей сайт Xbox даже «упал» на некоторое время.

В целом все изменения сервиса выглядят следующим образом:

Game Pass Core становится Essential ($9,99) и предлагает более 50 игр, облачный стриминг и бонусы от Riot Games. Цена не изменилась.

Standard превращается в Premium ($14,99) с библиотекой в 200+ игр, доступом к ПК-играм (Diablo IV, Hogwarts Legacy) и облаком без потребности в Ultimate. Новинки Xbox будут попадать сюда «в течение года после релиза» (кроме Call of Duty).

Game Pass Ultimate: цена выросла до $30 (ранее — $20). В подписке более 400 игр.

PC Game Pass: цена выросла до $16,49 (ранее — $12). Никаких новых функций для ПК-игроков не добавили, кроме около 50 игр Ubisoft.

Отдельно укажем изменения для украинских игроков — они пока коснулись PC Game Pass: вместо 230₴ теперь придется выкладывать 290₴ в месяц. Глобальные новинки, как Fortnite Crew или Ubisoft+ Classic, до нас пока «не доехали». А казалось еще год назад стоимость подписки стоила 190₴.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Microsoft ответила на хейт тем, что прислушивается «к отзывам игроков и сообщества», но ждать снижения цен вряд ли стоит. Все изменения происходят на фоне рекордных прибылей компании и общей тенденции на рынке: Netflix, Disney+, Hulu и Amazon Prime тоже поднимают цены, ссылаясь на инфляцию. Microsoft не останавливается и здесь — Xbox Series X станет на $150 дороже, а новая портативная Xbox Ally X будет стоить $999,99.

Источник: Xbox