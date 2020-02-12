Microsoft пояснила, как приложения Win32 будут работать в Windows 10X





Операционная система Microsoft Windows 10X в основном ориентирована на запуск приложений UWP и веб-приложений. Но в компании понимают, что приложения Win32 важны для многих пользователей. Потому во время анонса ОС было сказано, что приложения Win32 будут запускаться в контейнере. Благодаря утечке видео удалось узнать, как работают приложения в контейнерах.

Для приложений Win32 компания Microsoft будет использовать контейнер, аналогичный подсистеме Windows Subsystem for Linux, и каждое приложение Win32 будет работать в одном и том же контейнере. При этом почти каждое приложение Win32 поддерживается контейнером. Поскольку приложения находятся в контейнере, они не могут вносить изменения в системные файлы или реестр, поэтому некоторые приложения могут работать не совсем корректно. Например, драйверы не могут быть установлены вручную через исполняемые файлы.

Тем не менее, приложения Win32 будет относительно просто использовать в Windows 10X. Структура папок и путей одинаковая, пользовательские файлы совместно используются хостом и контейнером, а данные частного приложения — нет. Обычное оборудование, такое как клавиатура, мышь, видеокарта, аудио и другие, имеют «быстрый путь» к хосту, поэтому они будут работать как обычно. Чувствительное к конфиденциальности оборудование, такое как веб-камеры и микрофоны, будет включено по усмотрению пользователя. Но такой подход работает на уровне контейнера, поэтому, если пользователь разрешит доступ для одного приложения Win32, то каждое приложение Win32 может получить доступ к этому оборудованию.

Также следует отметить, что системный трей больше не является частью Windows 10X. Это означает, что пользователи не увидят некоторые значки, которые они, возможно, привыкли видеть. Однако Microsoft утверждает, что не удалила соответствующие API для значков в системном трее, поэтому приложения, которые пытаются использовать его, не будут аварийно завершать работу или сталкиваться с проблемами – пользователи просто не будут видеть значки.

Источник: neowin