Microsoft представила три варианта тона чат-бота Bing: можно переключаться между творческими, сбалансированными и точными ответами

Microsoft добавила в свой чат-бот Bing возможность переключать тон ответов. Есть три варианта ответов: творческий, сбалансированный и точный. Творческий режим включает ответы, которые являются «оригинальными и творческими», тогда как точный режим способствует точности и релевантности, для получения опирающихся на факты кратких ответов.

По умолчанию Microsoft установила сбалансированный режим, который призван обеспечить баланс между точностью и креативностью. Новые режимы чата доступны всем пользователям ИИ Bing прямо сейчас, и около 90% пользователей уже должны их наблюдать.

Новые режимы должны помочь противостоять странным «эмоциональным» вспышкам, которые первоначально наблюдались у чат-бота Microsoft. Компания оперативно добавила некоторые жесткие ограничения для Bing после того, как в Twitter и Reddit пользователи опубликовали множество грубых ответов бота, которые затем были откорректированы.

Некоторые из ограничений делали чат Bing менее восприимчивым – бот просто отказывался отвечать на многие вопросы, на которые он уверенно отвечал раньше. Microsoft исправила большинство подобных проблем в последнем обновлении.

Обновление включает в себя значительное сокращение случаев, когда Bing отказывается отвечать без видимой причины. Также чат-бот Bing теперь должен давать менее странные ответы.

Microsoft также добавила ярлык Bing на панель задач Windows 11, интегрировав быстрый доступ к нему в функцию поиска ОС. Microsoft недавно выпустила предварительную версию чат-бота для мобильных пользователей и интегрировала ее в Skype.

Источник: The Verge