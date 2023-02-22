Microsoft добавляет возможности ИИ Bing в мобильные приложения Bing, Edge Mobile и Skype

Около двух недель назад Microsoft интегрировала ИИ в поисковый сервис Bing и браузер Edge. Останавливаться на этом компания не намерена и теперь расширяет ИИ Bing на другие свои решения.

Так, Microsoft запускает предварительные версии мобильных приложений Bing и Edge с поддержкой ИИ. По данным компании, 64 % поисковых запросов приходится на смартфоны, и новые мобильные приложения Bing и Edge призваны улучшить обработку таких поисковых запросов.

Мобильное приложение Bing, уже доступное на iOS и Android, отличается новым внешним видом и возможностями. Коснувшись значка Bing внизу, пользователь вызовет сеанс чата, в котором можно общаться так же, как и в настольной версии. Есть возможность задавать простые или сложные вопросы и получать ответы и цитаты. С помощью чата Bing можно на ходу уточнить свой запрос, составить электронное письмо, стихотворение или список.

С запуском нового мобильного приложения Bing компания добавляет функцию голосового поиска, которая будет доступной на настольных и мобильных устройствах. Предполагается, что голосовой поиск обеспечивает большую гибкость при добавлении подсказок. Отмечается, что пользователи предварительной версии смогут использовать новый интерфейс Bing с домашней страницы мобильного приложения Microsoft Edge.

Дополнительно сообщается о запуске Bing для Skype на базе ИИ. По задумке, Bing позволит реализовать несколько полезных и забавных новых сценариев и возможностей. Например, пользователь сможет добавить Bing в группу, как любой контакт Skype, и Bing сможет ответить на вопросы и предоставить информацию для всей группы. Это могут быть рекомендации по местам путешествия для семьи, уведомления о прогнозе погоды, подсказки по интересным событиям. Или же во время общения с друзьями можно попросить Bing получить информацию из интернета (новости, результаты церемонии награждения и т.п.) для добавления в разговор. Отмечается, что Bing «свободно владеет» более чем 100 языками и способен переводить между ними, что облегчает международную коммуникацию.

Новый сервис Bing для Skype уже доступен в качестве предварительной версии во всем мире. Компания продолжит изучение и доработку этого инструмента и в дальнейшем намерена интегрировать его в другие коммуникационные приложения, такие как Teams.

Источник: Microsoft