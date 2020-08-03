Microsoft прекращает поддержку Cortana для различных устройств, включая iOS и Android





Корпорация Microsoft пересмотрела подход к использованию своего виртуального ассистента Cortana. Компания сообщила о закрытии нынешних приложений для iOS и Android, прекращении поддержки Cortana для умной колонки Harman Kardon Invoke и удалении оригинальных функций Cortana из наушников Surface Headphones. Все эти изменения произойдут в 2021 году.

В рамках этих изменений Microsoft намерена трансформировать Cortana. Если сейчас это скорее альтернатива других виртуальным помощникам, таким как Google Assistant или Alexa, то в дальнейшем компания намерена сделать Cortana специализированным помощником, ориентированным на продуктивность. Ранее в этом году Microsoft уже начала трансформацию Cortana в своей ОС Windows 10, а с 7 сентября планируется прекратить поддержку сторонних функций в Cortana.

В дальнейшем Microsoft сосредоточится на функциях продуктивности, которые перепрофилируют Cortana и сделают ассистента частью пакета Microsoft 365. Предлагая менее широкий набор функций, Microsoft надеется создать продукт, который сможет лучше дополнять существующее ПО. При этом он не будет напрямую конкурировать с признанными игроками, такими как Google и Amazon.

Владельцам устройств, которые потеряют часть функциональных возможностей в результате трансформации Cortana, Microsoft предлагает подарочные карты в качестве компенсации. Владельцы Harman Kardon Invoke могут рассчитывать на карту стоимостью $50, а покупатели Surface Headphones получат карты номиналом $25.

Источник: The Verge