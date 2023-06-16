Microsoft прекратила разработку игр для Xbox One, но продолжит поддержку ранее выпущенных проектов

Microsoft сворачивает поддержку Xbox One на уровне разработки игр. Внутренние студии компании больше не будут учитывать возможности «железа» консоли предыдущего поколения при формировании аппаратных требований. Microsoft по-прежнему будет поддерживать игры, уже работающие Xbox One, такие, как Minecraft. Об этом сообщил Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios.

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Недавняя презентация Xbox Games Showcase не содержала анонсов игр, которые на старте будут поддерживать Xbox One. Мэтт Бути говорит, что компания будет использовать облачную инфраструктуру Xbox Cloud Gaming, чтобы предлагать новейшие игры пользователям Xbox One.

Усилия разработчиков студий Microsoft впредь будут сосредоточены на консолях Xbox Series S/X. При этом некоторые разработчики желают отказаться и от поддержки более слабой Xbox S, но Microsoft пока не идет на такой шаг.

Мэтт Бути признает, что оптимизация игр для Xbox Series S занимает больше времени, но утверждает, что внутренним студиям пока успешно удается с этим справляться.

Также Microsoft увеличила накопитель консоли до 1 ТБ, уменьшив необходимость оптимизации установочных файлов.

Раньше разработка занимала 3-4 года, но с ростом технологичности игр этот срок растянулся в среднем до 5-6 лет – не в последнюю очередь из-за необходимости в оптимизации под старое «железо». Глава Xbox Фил Спенсер недавно признал, что компания упустила множество возможностей с поколением Xbox One, которое сдерживало развитие игр.

Источник: The Verge