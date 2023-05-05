Фил Спенсер: Microsoft проиграла Sony и Nintendo поколение Xbox One, и одними только отличными играми этого не изменить

Последние недели были сложными для бизнеса Microsoft Xbox. Сначала появились сведения о падении доходов от продажи устройств Xbox на 30%. Затем британский регулятор заблокировал покупку Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. А из последних неудач – провальный старт новой игры Redfall, на которую возлагались большие надежды.

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Учитывая достаточно спокойный 2022 год в плане релизов для Xbox, поклонники задаются вопросом, когда Microsoft собирается выпустить множество игр AAA-класса, как это было с поколением Xbox 360.

Частично ответ на этот вопрос дал глава Microsoft Xbox Фил Спенсер в интервью Kinda Funny Games:

«Мы не занимаемся тем, чтобы превзойти Sony или Nintendo».

Ранее он говорил, что игровая стратегия Microsoft сосредоточена на Xbox, ПК, облаке и мобильных устройствах, а не только на консолях. Спенсер считает, что для победы на консолях уже недостаточно просто создавать отличные игры:

«Я вижу комментарии о том, что если вы просто создадите отличные игры, все изменится. Это просто неправда, что если мы вдруг начнем создавать отличные игры, вы увидите, как доля консолей изменится каким-то драматическим образом. Мы потеряли худшее поколение, которое можно было потерять, в поколении Xbox One, где каждый создавал свою цифровую библиотеку игр. Мы хотим, чтобы наше сообщество Xbox чувствовало себя великолепно, но идея о том, что если мы просто сосредоточимся на отличных играх на нашей консоли, то каким-то образом мы выиграем консольную гонку, на самом деле не соответствует реальности большинства людей. Нет мира, в котором Starfield набрала бы 11 баллов из 10 и люди начали продавать свои PS5, этого не произойдет».

Хотя в целом Спенсер прав, всё же у Microsoft наблюдаются проблемы с выходом ожидаемых игр, таких как Halo Infinite и Redfall. Когда компания потратила $7,5 на покупку Bethesda, речь шла о «предоставлении отличных эксклюзивных игр» для Xbox Game Pass. Пока что результат далёк от обещаний.

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Спенсер признал проблемы с Redfall. По его словам, «реакция критиков была не такой, как нам хотелось». Хотя он похвалил разработчиков Arkane, Спенсер признает, что «команда не достигла своих внутренних целей при выпуске».

Теперь внимание игроков приковано к Starfield, и Microsoft подтвердила, что продемонстрирует новый геймплей во время мероприятия Starfield Direct 11 июня. Летом компания объявит, будет ли в игре режим с частотой 60 кадров в секунду на консолях (которого нет в Redfall).

В итоге Спенсер заявил, что консоль остаётся ядром бренда Xbox. Однако Microsoft не планирует повторять действия своих конкурентов, а намерена «заниматься своими делами», развивая Game Pass.

Источник: The Verge