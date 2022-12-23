Microsoft сообщила, что три будущих игры Bethesda станут эксклюзивами Xbox и ПК

Microsoft в своем ответе на иск FTC, направленный на блокировку сделки с Activision Blizzard за $68,7 млрд, пишет, что выбрала три эксклюзива Bethesda для Xbox.

Уже известно, что в перечень войдет космическая RPG Starfield, и, похоже, Elder Scrolls VI также проигнорирует PlayStation и Nintendo.

В настоящее время юристы Microsoft утверждают, что у них есть еще один эксклюзив Xbox от Bethesda.

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«Xbox ожидает, что три будущих игры (которые предназначены для самостоятельной игры или игры в небольших группах) будут эксклюзивными для Xbox и ПК», — говорится в заявлении Microsoft.

Каким может быть этот третий эксклюзив? Ну, Bethesda сейчас разрабатывает игру по мотивам приключений Индианы Джонса, также скоро должен выйти Fallout 5. Есть еще корпоративный экшен Redfall, отложенный до 2023 года.

В течение многих лет Microsoft покупает студии для поддержки эксклюзивов Xbox (и Game Pass), однако в последнее время ситуация стала напряженной. Компания пообещала, что Call of Duty будет появляться на PlayStation — шаг, который может убедить регуляторов разрешить сделку с Activision Blizzard.

Источник: The Verge