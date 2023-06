Microsoft додасть «обрані» ігри PC Game Pass у NVIDIA GeForce Now

Microsoft анонсувала додавання ігор з каталогу PC Game Pass до хмарного сервісу NVIDIA GeForce Now. За словами Сари Бонд, голови відділу створення Xbox, користувачі зможуть скористатися своїм каталогом PC Game Pass на всіх пристроях з підтримкою GeForce Now.

« Це дозволить грати в каталог PC Game Pass на будь-якому пристрої, на який транслюється GeForce Now, наприклад на ПК з низькими характеристиками, Mac, Chromebook, мобільних пристроях, телевізорах і т. д. Ми розгортатимемо це у найближчі місяці»,— Джо Скребельс, головний редактор Xbox Wire

Користувачі GeForce Now зможуть «транслювати вибрані комп’ютерні ігри з бібліотеки» – судячи з формулювання, не схоже, що йдеться про 100% ігор з каталогу. Раніше обіцяна підтримка Microsoft Store у GeForce Now виходить за межі окремих покупок та поширюється на передплату PC Game Pass. NVIDIA раніше заявляла про підтримку магазину Microsoft у GeForce Now «найближчими місяцями» – швидше за все, PC Game Pass з’явиться у ті ж терміни.

Власники PC Game Pass зможуть грати у хмарі, використовуючи рівень продуктивності RTX 4080. Тестування The Verge показало, що тариф RTX 4080 у GeForce Now набагато перевершує за продуктивністю власну пропозицію Xbox Cloud Gaming від Microsoft.

Microsoft уклала десятирічну угоду з NVIDIA щодо ліцензування ігор Xbox для ПК у GeForce Now у рамках підтримки угоди з Activision Blizzard. Придбання, яке поки що не відбулося, включає й доступ до ігор Activision Blizzard, якщо зусилля регуляторів не перекреслять угоду.

Джерело: The Verge