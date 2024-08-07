Microsoft готовит портативную консоль вместо Xbox S и следующую Series X, — инсайдер индустрии

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Консоли Xbox не показывают значительных успехов, продажи игр падают, и теперь Microsoft компания больше полагается на Game Pass. По слухам компания планирует отдельное портативное устройство и основную консоль следующего поколения.

Из-за низких продаж Microsoft недавно решила перейти к мультиплатформенности и выпустила некоторые игры на Nintendo и PlayStation. Однако, похоже, компания работает над собственными консолями следующего поколения. Чтобы новые консоли не повторили путь предыдущих, в схему работы нужно внести какие-то изменения.

Во время недавнего подкаста XB2+1 инсайдер игровой индустрии Джез Корден рассказал о планах Xbox выпустить карманное устройство. Фил Спенсер недавно уже намекал на него. Он говорит, что компания должна создать нечто отличное из-за насыщенности рынка. Это привело к предположениям, что Xbox потенциально попытается объединить рынок консолей и портативных устройств, чтобы пойти по пути Nintendo Switch, поскольку гибридная модель все еще ограниченно используется участниками рынка. Однако Корден считает, что портативная консоль заменит Xbox Series S, а наряду с ней Microsoft также предложит традиционного преемника Xbox Series X.

«Я скажу вам сейчас, что будет ручное устройство, и будет преемник Series X», — говорит Джез Корден.

Однако фанаты могут ожидать тесной интеграции двух аппаратных средств. Вероятно, это приведет к поддержке Game Pass, кроссбережений и тому подобное. Судя по слухам, будущая аппаратная платформа Xbox будет мощной, а портативная консоль могла бы эффектно дополнить модельный ряд. Инсайдеры говорят, что запуск новых консолей запланирован на 2026 год.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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