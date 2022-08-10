Microsoft распускает специальную команду, ранее созданную для возвращения утраченных клиентов — Business Insider

Microsoft уволит команду “Modern Life Experiences”, которая занимается переосмыслением своей привлекательности для потребителей. Об этом сообщает Business Insider.

Около 200 сотрудников команды получили указание найти другую должность в компании в течение 60 дней или получить выходное пособие (в пересчете — одна неделя за каждые шесть месяцев работы в Microsoft).

Примечательно, что уже сейчас на веб-сайте вакансии Microsoft нет ни одного объявления с предложениями работы в «Modern Life Experiences». О создании «MLX» было объявлено четыре года назад. Исполнительный директор Microsoft Юсеф Мехди заявил, что MLX «будет работать над тем, чтобы теперь вернуть потребителей».

Команда начинала свое существование в качестве стартапа Mobile Data Labs, занимавшегося разработкой инструмента для отслеживания бега MileIQ. После того как Microsoft приобрела фирму в 2015 году, команду переименовали сначала в MileIQ, а уже потом – в Modern Life Experiences.

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«Modern Life Experiences», среди прочего, отвечала за такие инструменты как программа Microsoft Family Safety и инструмент для личных финансов Money in Excel.

Следует отметить, что суммарно в Microsoft работает примерно 180 тысяч сотрудников. Новость о роспуске команды «MLX» появилась спустя некоторое время после того, как в Microsoft объявили о планах замедлить процесс поиска новых сотрудников и уволить менее 1% нынешних работников. Представители Microsoft отказались от комментариев по поводу сокращений в компании.