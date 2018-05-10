Microsoft рассказала о грядущих изменениях дизайна Windows 10 в рамках обновленной концепции Fluent Design

Во время проведения прошлогодней конференции Build корпорация Microsoft представила обновлённую концепцию интерфейсов операционной системы Windows 10 под названием Fluent Design. Некоторые из анонсированных тогда изменений уже появились в обновлениях Fall Creators Update и April 2018 Update, а теперь Microsoft рассказала о дальнейшем развитии Fluent Design.

В рамках проведения специальной сессии, посвящённой Fluent Design, Microsoft представила ряд едва различимых изменений дизайна, которые появятся в приложениях Windows 10 в этом году. Компания использует эффекты тени наряду с улучшением контекстных меню и внедрением элементов управления кнопками в приложениях. Сторонним разработчикам приложений необходимо будет использовать средства управления Fluent, чтобы получить доступ к этим новым элементам в своих приложениях, а Microsoft должна будет внедрить их в свои приложения Windows.

Теневые эффекты для приложений Windows 10 обеспечивают большую глубину в приложениях, Microsoft также подчеркивает использование цвета. Все эти мало заметные изменения должны дополнять привлекательность приложений. Microsoft также работает над обратной связью в элементах управления, ориентированных на сенсорное взаимодействие с интерфейсом Fluent Design.

Ряд элементов управления универсальных приложений Windows, которые используют Fluent Design, довольно большие и оптимизированы для планшетов и устройств с сенсорным дисплеем. Microsoft признаёт, что слышала замечания от разработчиков относительно того, что элементы пользовательского интерфейса слишком велики, особенно для пользователей, работающих с мышью и клавиатурой. Компания компенсирует этот недостаток при помощи уменьшенных органов управления и даже компактным режимом, разработанным для более сложных приложений с более плотно расположенными органами управления.

Microsoft даже настраивает размещение кнопки «Назад» в приложениях Windows 10, чтобы сделать его более согласующимся. На данный момент разработчики приложений могут размещать кнопку «Назад» в приложении или на самом верху, но это не всегда понятно для пользователей Windows 10. Изменения в навигации для приложений на базе Fluent Design также включают поддержку быстрых клавиш и даже контроллера Xbox One для навигации по приложениям.

Все указанные изменения Fluent Design уже доступны разработчикам, и они могут применять их при создании своих приложений для Windows 10.

Источник: The Verge