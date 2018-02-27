Microsoft снова начала продавать в своем онлайн-магазине старые смартфоны Lumia c «умирающей» ОС Windows 10 Mobile

Все мы уже давно знаем, что операционная система Windows 10 Mobile, по сути, «мертва», новых моделей никто не разрабатывает, а сама Microsoft более не заинтересована в мобильном сегменте, по крайней мере, пока. С учетом всего этого выглядит весьма странным то, что в фирменном онлайновом магазине Microsoft снова начали продаваться смартфоны Lumia 2015 года. На самом деле Lumia вернулись в магазин Microsoft еще 4 февраля, но долгое время их возвращение оставалось незамеченным.

Всего в онлайновом магазине Microsoft Store для покупки предложены четыре смартфона Lumia (в Украине через фирменный магазин их купить не выйдет):

Lumia 950 XL – $499

Lumia 950 – $399

Lumia 650 – $199

Lumia 550 – $139

Отметим, что только флагманская модель Lumia 950 XL продается со скидкой в размере $150 относительно изначальной цены. Остальные все стоят ровно столько же, сколько и на старте продаж.

Зачем Microsoft вернула в продажу старые смартфоны Lumia? Точно неизвестно, но наиболее правдоподобным в данном случае выглядит вариант распродажи залежавшихся складских запасов смартфонов. Впрочем, есть еще версия, что таким образом Microsoft хочет оправдаться в глазах пользователей после недавнего прекращения поддержки всех push-уведомлений в более старых версиях ОС Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8.

Источник: GSM Arena