«Сейчас не главное»: Microsoft впервые признала «смерть» мобильной Windows 10

Узнаваемый благодаря своей необычной прическе вице-президент Microsoft и руководитель разработки Windows Джо Бельфиоре, который некогда был лицом подразделения Windows Phone в нескольких последних сообщениях в Twitter сказал то, что большинству известно уже более года. В частности, он заявил, что никаких существенных обновлений для мобильной платформы не планируется. То есть, не будет ни новых смартфонов, ни обновлений, расширяющих функциональность существующих устройств под управлением актуальной мобильной ОС Microsoft. Таким образом, очевидное стало еще очевиднее: мобильная платформа находится на заключительном этапе своего жизненного цикла – поддержки, ограниченной выпуском исправлений и обновлений безопасности. Это впервые компания публично признает фактическую «смерть» мобильной Windows.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

«Разумеется, мы продолжим поддерживать платформу… исправлять ошибки, выпускать обновления безопасности», – отметил вице-президент Microsoft. – «Но разработка новых функций и выпуск новых устройств – сейчас не главное».

Собственно, смартфоны выпали из списка приоритетных для Microsoft направлений еще в прошлом году. И после анонса обновления Windows 10 Fall Creators Update с последующим переходом в фазу разработки стало известно, что Microsoft прекратила развивать мобильную версию собственной ОС, окончательно разочаровав оставшихся верных поклонников. Но это был вполне ожидаемый шаг после утверждения новой стратегии и «последующих непростых решений»: продажи бизнеса по производству мобильных телефонов за $350 млн FIH Mobile (Foxconn) и HMD Global и увольнения 1850 сотрудников.

Кстати, Джо Бельфиоре признал, что он, как и Билл Гейтс, тоже перешел на Android. Одновременно он заявил, что Microsoft намерена оказывать всестороннюю поддержку пользователям Windows 10, пользующимися смартфонами iPhone и устройствами на ОС Android. Иными словами, редмондцы намерены сосредоточиться на развитии сервисов и их продвижении на мобильных платформах Apple и Google. Буквально на прошлой неделе Microsoft выпустила бета-версию браузера Edge для iOS и Android, а также ПО Microsoft Launcher для сопряжения ПК со смартфоном на Android.

«Откровения» Бельфиоре пришли на следующий день после того, как последний производитель – американская компания HP – отказался от смартфонов с Windows 10.

Подводя итоги, можно смело заявить, что будущее Microsoft в мобильном сегменте явно будет ограничено только программными решениями. По крайней мере, до того момента пока Microsoft снова не решит откопать стюардессу перезапустить ОС в мобильном сегменте. Возможно, этим перезапуском станет обещанный ранее Наделлой «бескомпромиссный» и «принципиально иной» смартфон.

Источник: The Verge