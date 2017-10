«Сейчас не главное»: Microsoft впервые признала «смерть» мобильной Windows 10

Узнаваемый благодаря своей необычной прическе вице-президент Microsoft и руководитель разработки Windows Джо Бельфиоре, который некогда был лицом подразделения Windows Phone в нескольких последних сообщениях в Twitter сказал то, что большинству известно уже более года. В частности, он заявил, что никаких существенных обновлений для мобильной платформы не планируется. То есть, не будет ни новых смартфонов, ни обновлений, расширяющих функциональность существующих устройств под управлением актуальной мобильной ОС Microsoft. Таким образом, очевидное стало еще очевиднее: мобильная платформа находится на заключительном этапе своего жизненного цикла – поддержки, ограниченной выпуском исправлений и обновлений безопасности. Это впервые компания публично признает фактическую «смерть» мобильной Windows.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu

— Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017