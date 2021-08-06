Microsoft создаст единое приложение OneNote для Windows вместо двух существующих





Корпорация Microsoft намерена объединить свои приложения OneNote и OneNote для Windows 10 в единое приложение OneNote. Компания планирует взять всё улучшения у своего приложении UWP OneNote для Windows 10 и переносит в традиционное настольное приложение OneNote.

Эти улучшения не сразу появятся настольном приложении OneNote, которое устанавливается как часть Office, а будут реализованы в серии обновлений в течение следующих 12 месяцев. Обновления будут включать визуальные улучшения и «ключевые существующие функции, которые в настоящее время уникальны для OneNote для Windows 10». Неясно, какие функции из OneNote для Windows 10 перейдут в настольное приложение OneNote, но Microsoft заявляет, что «мы работаем над тем, чтобы все самые популярные функции по-прежнему были частью OneNote».

Существующим пользователям специального приложения OneNote для Windows 10 будет предложено перейти на полнофункциональное настольное приложение OneNote во второй половине 2022 года. При этом Microsoft не собирается сразу же отказываться от UWP-версии OneNote для Windows 10. Компания отмечает, что пользователи OneNote смогут перейти на настольное приложение к октябрю 2025 года, к тому времени завершится поддержка OneNote для Windows 10.

Эти изменения OneNote для Windows не повлияют на другие приложения Microsoft OneNote для macOS, iOS, Android или веб-версию.

Источник: The Verge