Microsoft тестирует в Windows 11 новый «Проводник» со встроенной галереей

В будущей версии Windows 11 функция галереи может быть встроена в совершенно новый «Проводник». Галерея, скрытая в последней сборке Windows 11 25300 для разработчиков, демонстрирует изображения в привлекательном формате прямо в файловом менеджере, позволяет просматривать их по дате и выполнять поиск. Исследователь Albacore обнаружил галерею, по его словам, основанную на языке разметки XAML в совершенно новом «Проводнике» на основе WASDK (Windows App SDK).

Hidden within build 25300 is something Longhorn’s shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I’d say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa — Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023

Сам файловый менеджер на WASDK, как и его встроенная галерея, по умолчанию отключены в Windows 11 Build 25300. Но изменения в реестре делают программу доступной.

Новый «Проводник» выглядит практически так же, как проводник по умолчанию – точно такие же значки, цвета и макет. Единственное заметное с первого взгляда отличие – значок в панели задач с сообщением: «Вы просматриваете версию «Проводника» для Windows App SDK».

Значок галереи появляется под значком «Домой» на левой панели. При нажатии он показывает миниатюры изображений из библиотеки изображений, отсортированных по дате файла. По правому клику на нем доступен список лет – при нажатии на его пункт галерея перематывается на соответствующий год. В правом верхнем углу окна есть окошко поиска.

Похоже, что пока поиск может идентифицировать изображения только по имени файла, что не очень полезно в реальной жизни, когда вы сбрасываете паки безымянных фотографий со смартфона или камеры. Очевидно, что функция еще не доработана до финального вида.

По умолчанию в галерею загружаются только изображения из библиотеки изображений OneDrive, но нажав кнопку «Расположения» в открытой галерее можно добавить другие папки.

Albacore предупредил, что «Проводник» на WASDK нестабилен и во время тестирования несколько раз давал сбой. Однако это указывает на то, что Microsoft работает над новым проводником и галереей, которые мы, вероятно, увидим уже в следующей рабочей сборке Windows 11.

Как включить новый «Проводник» и галерею в Windows 11 25300

Чтобы попробовать Windows 11 XAML Gallery и WASDK File Explorer прежде всего нужно установить сборку за указанным номером. Чтобы не рисковать работоспособностью компьютера, лучше сделать это с помощью виртуальной машины

1. Нужно быть членом программы Windows Insider и Windows 11 Build 25300.

2. Измените это значение реестра с 0 на 1: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell\Update\Packages\MicrosoftWindows.Client.40729001_cw5n1h2txyewy\Compatible.

По умолчанию это значение реестра заблокировано для изменения, для его открытия необходимо установить право собственности на ключ реестра для Администраторов.

3. Загрузите ViVeTool с github и разархивируйте его в папку (например: C:\vivetool).

4. Запустите командную строку от имени администратора и перейдите в эту папку, введя cd C:\vivetool.

5. Введите последовательно следующие команды, за каждой из которых нажимая Enter.

ViveTool.exe /enable /id:40729001

ViveTool.exe /enable /id:40731912

ViveTool.exe /enable /id:41969252

ViveTool.exe /enable /id:42922424

ViveTool.exe /enable /id:41040327

ViveTool.exe /enable /id:42295138

ViveTool.exe /enable /id:42105254

Каждый из этих идентификаторов является дополнительной функцией или зависимостью, которая недоступна на панели управления или где-либо еще. ViVetool позволяет включать эти функции по их идентификаторам. Точно так же вы можете отключить их, заменив /enable на /disable.

6. Перезагрузите ПК.

После перезагрузки в «Проводнике» должен появится значок в виде дольки пиццы, который указывает на то, что вы используете проводник WASDK. Значок галереи должен появиться на левой панели.

Источник: Tom’s Hardware