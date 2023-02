Microsoft тестирует в Windows 11 новый «Проводник» со встроенной галереей

В будущей версии Windows 11 функция галереи может быть встроена в совершенно новый «Проводник». Галерея, скрытая в последней сборке Windows 11 25300 для разработчиков, демонстрирует изображения в привлекательном формате прямо в файловом менеджере, позволяет просматривать их по дате и выполнять поиск. Исследователь Albacore обнаружил галерею, по его словам, основанную на языке разметки XAML в совершенно новом «Проводнике» на основе WASDK (Windows App SDK).

Hidden within build 25300 is something Longhorn’s shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I’d say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa

— Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023