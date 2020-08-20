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Microsoft убрала возможность полного отключения встроенного антивируса Windows 10

Microsoft убрала возможность полного отключения встроенного антивируса Windows 10

Microsoft убрала возможность полного отключения встроенного антивируса Windows 10


Не так давно Microsoft призналась, что заблокировала возможность деинсталляции нового браузера Edge из Windows 10, объяснив это заботой о пользователей. Но на этом софтверный гигант решил не останавливаться, и в недавнем августовском обновлении Windows 10 (версии 4.18.2007.8) лишил пользователей возможности отключения встроенного антивируса Windows Defender («Защитник Windows»).

Не секрет, что в последнее время Microsoft активно развивает и продвигает Windows Defender. За последний год фирменный антивирус распространился на все актуальные платформы — Mac, Linux, Android и iOS.

И хотя в настройках Windows 10 с незапамятных времен присутствовала возможность отключить «Защитника», она не позволяла деактивировать ПО полностью. До этого момента продвинутые пользователи могли сделать это через реестр: в графе DisableAntiSpyware значение «0» включало антивирус, а «1» — отключало. Это был официальный способ. Но с выходом обновления Windows 10 версии 4.18.2007.8 он исчез. В Microsoft  прямо заявили, что убрали эту возможность.

Едва ли для продвинутых пользователей это станет большой преградой — при особом желании способ найти можно, но придется потратить немного больше времени и, вероятно, прибегнут к сторонним инструментам. Очевидно, Microsoft очень не хочет, чтобы пользователи Windows 10 отключали встроенный антивирус.

Источник: WindowsLatest

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