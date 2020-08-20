Microsoft убрала возможность полного отключения встроенного антивируса Windows 10





Не так давно Microsoft призналась, что заблокировала возможность деинсталляции нового браузера Edge из Windows 10, объяснив это заботой о пользователей. Но на этом софтверный гигант решил не останавливаться, и в недавнем августовском обновлении Windows 10 (версии 4.18.2007.8) лишил пользователей возможности отключения встроенного антивируса Windows Defender («Защитник Windows»).

Не секрет, что в последнее время Microsoft активно развивает и продвигает Windows Defender. За последний год фирменный антивирус распространился на все актуальные платформы — Mac, Linux, Android и iOS.

И хотя в настройках Windows 10 с незапамятных времен присутствовала возможность отключить «Защитника», она не позволяла деактивировать ПО полностью. До этого момента продвинутые пользователи могли сделать это через реестр: в графе DisableAntiSpyware значение «0» включало антивирус, а «1» — отключало. Это был официальный способ. Но с выходом обновления Windows 10 версии 4.18.2007.8 он исчез. В Microsoft прямо заявили, что убрали эту возможность.

Едва ли для продвинутых пользователей это станет большой преградой — при особом желании способ найти можно, но придется потратить немного больше времени и, вероятно, прибегнут к сторонним инструментам. Очевидно, Microsoft очень не хочет, чтобы пользователи Windows 10 отключали встроенный антивирус.

Источник: WindowsLatest