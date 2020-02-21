Microsoft анонсировала Windows Defender для Linux, Android и iOS





Microsoft продолжает активно внедрять свои программные продукты на «чужих» платформах. Буквально на днях состоялся релиз нового универсального приложения Office для Android и iOS, объединяющего Word, Excel, PowerPoint и OneDrive. Теперь же редмондовцы готовятся к дальнейшему распространению своего фирменного антивирусного ПО — «Защитник Windows» (Windows Defender ATP). В прошлом году хорошо знакомое пользователям Windows приложение пришло на компьютеры Apple, а в этом доберется до мобильных платформ (Android и iOS) для обеспечения антивирусной защиты и «полного взаимодействия с командной строкой».

Microsoft пока не уточняет, какие именно функции Windows Defender будет выполнять на Android и iOS. Первая демонстрация ПО должна состояться на следующей неделе в рамках международная конференция по информационной безопасности RSA.

На Mac ПО обеспечивает полную защиту от вирусов и угроз, предоставляя, в том числе, возможность быстрого или полного сканирования системы.

Но мобильные клиенты Microsoft Defender, скорее всего, будут сильно отличаться от настольных версий, тем более iOS не дает сторонним приложениям таких больших привилегий, чтобы можно было выполнить сканирование iPhone или iPad на наличие вредоносного ПО. В то же время есть огромное количество антивирусных приложений для Android. У каждого свое мнение по поводу их полезности и необходимости, но в целом это достаточно большой рынок и понятно, что Microsoft не может позволить себе упустить такую возможность.

Одна из ключевых целей Defender на iOS и Android — предотвращение фишинговых атак, чтобы не дать сотрудникам случайно раскрыть свои логины, пароли или другую конфиденциальную информацию. Как Microsoft планирует достичь этого на iOS, пока неясно. Но одно можно сказать уже сейчас, приняв во внимание тот факт, что оба клиента являются частью корпоративной платформы безопасности Microsoft. Весьма маловероятно, что они будут доступны для обычных пользователей.

Одновременно с мобильными защитниками Microsoft также анонсировала Microsoft Defender ATP для Linux. На данный момент программа предлагается в виде ограниченной предварительной версии для предприятий. Ее выпуск является частью более широких усилий Microsoft по обеспечению безопасности устройств далеко за пределами экосистем Windows и macOS.

Источник: Microsoft