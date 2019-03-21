«Защитник Windows» теперь доступен и на Mac, но пока только для бизнеса
Компания Microsoft сегодня выпустила версию Windows Defender («Защитник Windows»), встроенного антивируса Windows, для компьютеров Apple Mac. По очевидным причинам ПО Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) пришлось переименовать в Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP). В рамках проекта разработчики Microsoft создатели специальную версию клиента Defender ATP для Mac, которая обеспечивает полную защиту от вирусов и угроз в режиме реального времени и предоставляет привычные функции быстрого и полного сканирования системы.
На данный момент программа предлагается в виде ограниченной предварительной версии для предприятий, использующих в своей сети одновременно компьютеры Apple и ПК под управлением операционной системы Windows. Фирменная утилита Microsoft AutoUpdate отвечает за постоянные обновления клиента, который можно установить на устройства под управлением ОС macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra.
В течение месяца должна заработать функция (тоже предварительная версия) Threat and Vulnerability Management (TVM), которая существенно расширит возможности Microsoft Defender ATP в части обнаружения, расстановки приоритетов и устранения известных уязвимостей и ошибочных параметров конфигурации. Клиенты смогут оценивать уровень риска угроз и уязвимостей, а также устанавливать приоритеты для исправления на основе сигналов, полученных от Microsoft Defender ATP.
Пока что Microsoft Defender ATP доступен только в версии для корпоративного сегмента — желающие могут подать заявку на участие в программе предварительного тестирования на сайте Microsoft. Для подачи заявки на участие в программе требуется быть подписчиком Microsoft 365 и указать ID, узнать который можно в «Центре безопасности Защитника Windows» (Windows Defender Security Center).
Будет ли версия Microsoft Defender ATP для обычных пользователей Mac, неизвестно.
Источник: Microsoft