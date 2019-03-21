«Защитник Windows» теперь доступен и на Mac, но пока только для бизнеса

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Компания Microsoft сегодня выпустила версию Windows Defender («Защитник Windows»), встроенного антивируса Windows, для компьютеров Apple Mac. По очевидным причинам ПО Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) пришлось переименовать в Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP). В рамках проекта разработчики Microsoft создатели специальную версию клиента Defender ATP для Mac, которая обеспечивает полную защиту от вирусов и угроз в режиме реального времени и предоставляет привычные функции быстрого и полного сканирования системы.

На данный момент программа предлагается в виде ограниченной предварительной версии для предприятий, использующих в своей сети одновременно компьютеры Apple и ПК под управлением операционной системы Windows. Фирменная утилита Microsoft AutoUpdate отвечает за постоянные обновления клиента, который можно установить на устройства под управлением ОС macOS Mojave, macOS High Sierra и macOS Sierra.

В течение месяца должна заработать функция (тоже предварительная версия) Threat and Vulnerability Management (TVM), которая существенно расширит возможности Microsoft Defender ATP в части обнаружения, расстановки приоритетов и устранения известных уязвимостей и ошибочных параметров конфигурации. Клиенты смогут оценивать уровень риска угроз и уязвимостей, а также устанавливать приоритеты для исправления на основе сигналов, полученных от Microsoft Defender ATP.

Пока что Microsoft Defender ATP доступен только в версии для корпоративного сегмента — желающие могут подать заявку на участие в программе предварительного тестирования на сайте Microsoft. Для подачи заявки на участие в программе требуется быть подписчиком Microsoft 365 и указать ID, узнать который можно в «Центре безопасности Защитника Windows» (Windows Defender Security Center).

Будет ли версия Microsoft Defender ATP для обычных пользователей Mac, неизвестно.

Источник: Microsoft