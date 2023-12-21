Бобби Котик уходит из Activision Blizzard 29 декабря, Джилл Брафф возглавит ZeniMax и Bethesda

CEO Activision Blizzard Бобби Котик официально покидает свой пост 29 декабря. Microsoft не назначила прямой замены, а передала руководителей Activision Blizzard, в частности, президента Blizzard Майка Ибарру, президента Activision Роба Костича и вицеголову Activision Blizzard Томаса Типпла, под руководство президента по игровому контенту и студиям Microsoft Мета Бути.

Уход Котика случился лишь через два месяца после больших изменений в руководстве Xbox, в результате которых Сара Бонд была повышена до президента Xbox, а Мэтт Бути стал президентом по игровому контенту и студиям, включая надзор за студиями Bethesda и ZeniMax. Теперь Бути получает еще больше обязанностей, поскольку Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios оказались под его руководством.

Microsoft обычно сохраняет руководящую команду Activision Blizzard на месте, за исключением некоторых персоналий. Главный специалист по коммуникациям Activision Blizzard Лулу Месерви покинет компанию в конце января. Хумам Сахнини, заместитель председателя Blizzard и King, также уйдет в конце декабря. Некоторые руководители Activision Blizzard уйдут в марте.

Кроме того, письмо Мэтта Бути объявило об изменениях, которые произойдут в ZeniMax и Bethesda. Джилл Брафф назначен новой руководительницей этих студий, директор и исполнительный продюсер Bethesda Тод Говард будет непосредственно подчинен ей. Брафф работала в команде интеграции, когда ZeniMax и Bethesda присоединились к Xbox в 2021 году, также возглавит команды разработчиков студий.

Источник: The Verge