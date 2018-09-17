Microsoft уже отключила функцию Windows 10, отговаривающую пользователей от установки других браузеров вместо Edge

Одновременно с выпуском бета-версии грядущего обновления Windows 10 October 2018 Update в прошлую пятницу Microsoft, как известно, стала излишне навязчиво подталкивать пользователей к использованию собственного браузера Edge. Но вот сейчас спустя всего несколько дней после запуска тестирование этой весьма спорной функциональности прекратилось. Больше никаких предупреждений касательно нецелесообразности установки Chrome, Firefox или любого другого конкурирующего браузера Windows 10 не выдает.

Microsoft обычно не вносит каких-либо серьезных изменений перед самым выпуском финальной версии следующей ключевой версии обновления Windows 10. Разработчики отдельно не сообщали о добавлении, равно как и об удалении, этих навязчивых рекомендаций. Так что очевидно, что в грядущей финальной версии октябрьского обновления Windows 10 ничего такого не появится.

Но то, что сейчас эта функция исчезла, вовсе не означает, что она или нечто похожее не появится в каком-то из будущих обновлений Windows 10. Компания Microsoft особо известна своей настойчивостью, когда речь заходит о продвижении собственных продуктов. Так что вероятность появления подобных уведомлений в будущем достаточно высока. Впрочем, главное, чтобы была возможность выбора и последнее слово всегда оставалось за пользователем.

Источник: The Verge