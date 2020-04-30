Microsoft в условиях пандемии COVID-19 нарастила чистую прибыль на 22%





Корпорация Microsoft опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в третьем квартале фискального 2020 года. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в мире, для компании этот квартал оказался очень хорошим в финансовом плане. Отмечается, что пандемия «COVID-19 оказала минимальное влияние на общую выручку компании».

В отчётном периоде Microsoft смогла получить совокупный доход в сумме $35 млрд, что на 15% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В то же время чистая прибыль выросла на 22%, достигнув показателя $10,8 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции всё же имела определённое влияние на бизнес компании. Так, в последние недели квартала (в конце марта) начало фиксироваться «замедление тразакционального лицензирования, особенно в сферах малого и среднего бизнеса, и сокращение расходов от рекламы в LinkedIn». В то же время, из-за возросшего спроса на компьютеры, сегмент Windows продемонстрировал хорошие результаты. Вместе с тем, в связи с переводом многих работников на удалённую работу заметные улучшения наблюдались в сегментах Office и облачных сервисов. Доходы от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office увеличились на 13%, потребительских версий – на 15%. Количество подписчиков Office 365 достигло 39,6 млн. Использование сервиса Microsoft Teams достигло уровня в 75 млн ежедневно активных пользователей, прирост за месяц составил 70%.

Доход от направления Windows OEM Pro вырос на 5% благодаря «увеличению спроса на поддержку удаленной работы и обучение». Тем не менее, отчасти это увеличение спроса было компенсировано проблемами с поставками в Китай. Доходы в потребительском направлении снизились на 10%. Выручка от сегмента Microsoft Surface в этом квартале увеличилась всего на 1%, вероятно, потому, что в течение последнего квартала компания не выпустила никаких новых продуктов Surface.

Несмотря на то, что в условиях пандемии пользователи вынуждены оставаться дома и искать себе развлечения, общие доходы Microsoft от игрового направления бизнеса сократились на 1%, а доход от распространения контента и сервисов для Xbox увеличился всего на 2%. Вместе с тем, у компании уже насчитывается более 10 млн подписчиков Xbox Game Pass, а количество ежемесячно активных пользователей Xbox Live составляет около 90 млн человек.

Выручка от серверных продуктов и облачных сервисов выросла на 30% — до $12,3 млрд. Направление Productivity and Business Processes (включает продукты Office, LinkedIn и Dynamics) принесло доход в сумме $11,7 млрд, а направление бизнеса More Personal Computing (включает продукты Windows, Surface и Xbox) – $11 млрд.

Источник: The Verge