Microsoft вернула программу Xbox Design Lab, которая позволяет создавать индивидуальные контроллеры Xbox Series X

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Корпорация Microsoft вернула возможность создания индивидуальных контроллеров для её игровых консолей Xbox c помощью сервиса Xbox Design Lab.

Изначально программа Microsoft Xbox Design Lab была запущена в 2016 году. Накануне выхода консолей нового поколения в прошлом году компания приостановила эту программу, а теперь снова запустила её для контроллеров Xbox Series X.

Возможность создания индивидуальных контроллеров доступна пользователям в США, Канаде и большинстве европейских стран. Как и ранее, с помощью сервиса можно настраивать цвета практически всех внешних компонентов контроллера, включая сам корпус, бамперы, джойстики, D-pad, кнопки. Стоимость такого индивидуального контроллера составляет $69,99. За дополнительную плату в сумме $9,99 на контроллер можно нанести гравировку.

Все новые контроллеры Xbox Design Lab будут основаны на контроллерах Xbox Series X/S, которые имеют довольно незначительные изменения по сравнению с предыдущим контроллером Xbox One. Microsoft изменила форму новых контроллеров, чтобы они лучше подходили «более широкому кругу людей». Контроллер Xbox теперь также включает в себя модернизированный D-pad и специальную кнопку общего доступа.

Источник: The Verge