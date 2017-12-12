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Microsoft выпустила набор средств квантовой разработки Quantum Development Kit
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Microsoft выпустила набор средств квантовой разработки Quantum Development Kit

Microsoft выпустила набор средств квантовой разработки Quantum Development Kit

Корпорация Microsoft создала предварительную версию набора средств квантовой разработки Quantum Development Kit. Он был анонсирован в сентябре во время проведения конференции Ignite.

В состав набора Microsoft Quantum Development Kit включаются язык программирования Q#, симулятор квантового компьютера, способного имитировать 30 логических кубитов, а также комплект документации, библиотек и образцов программ. Предполагается, что все эти инструменты помогут разработчикам лучше понять сложную науку квантовых вычислений.

При помощи симулятора разработчики смогут тестировать программы и заниматься отладкой кода на существующих обычных компьютерах. Microsoft также предлагает и более мощный симулятор квантового компьютера, содержащий более 40 логических кубитов. Но он доступен только в рамках облачного сервиса Azure. Новый набор интегрирован в инструментарий разработчиков Microsoft Visual Studio, благодаря чему многие его аспекты будут уже знакомы специалистам.

Набор средств квантовой разработки Microsoft Quantum Development Kit доступен для загрузки по следующему адресу.

Источник: Engadget

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