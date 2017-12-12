Microsoft выпустила набор средств квантовой разработки Quantum Development Kit

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Корпорация Microsoft создала предварительную версию набора средств квантовой разработки Quantum Development Kit. Он был анонсирован в сентябре во время проведения конференции Ignite.

В состав набора Microsoft Quantum Development Kit включаются язык программирования Q#, симулятор квантового компьютера, способного имитировать 30 логических кубитов, а также комплект документации, библиотек и образцов программ. Предполагается, что все эти инструменты помогут разработчикам лучше понять сложную науку квантовых вычислений.

При помощи симулятора разработчики смогут тестировать программы и заниматься отладкой кода на существующих обычных компьютерах. Microsoft также предлагает и более мощный симулятор квантового компьютера, содержащий более 40 логических кубитов. Но он доступен только в рамках облачного сервиса Azure. Новый набор интегрирован в инструментарий разработчиков Microsoft Visual Studio, благодаря чему многие его аспекты будут уже знакомы специалистам.

Набор средств квантовой разработки Microsoft Quantum Development Kit доступен для загрузки по следующему адресу.

Источник: Engadget