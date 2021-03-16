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Microsoft выпустила обновление, исправляющее проблему синего экрана при печати документов на некоторые принтеры

Microsoft выпустила обновление, исправляющее проблему синего экрана при печати документов на некоторые принтеры

Microsoft выпустила обновление, исправляющее проблему синего экрана при печати документов на некоторые принтеры


Некоторое время назад сообщалось, что после установки очередного обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами в работе принтеров. Как оказалось, при попытке открыть диалоговое окно печати из Блокнота, Office или других программ появляется синий экран, информирующий об аварийном завершении работы системы.

Корпорация Microsoft оперативно разобралась с проблемой и выпустила очередное обновление Windows 10, которое должно устранить причины сбоя в работе принтеров, возникшего после установки предыдущего обновления. В примечаниях к обновлению Microsoft говорит, что проблема затронула только «определённые принтеры, использующие некоторые приложения», но не уточняет, какие именно. Похоже, это повлияло на некоторые принтеры Kyocera, Ricoh и Zebra.

Пользователям указанных принтеров рекомендуется установить последнее обновление Windows 10. Для этого нужно открыть меню «Пуск», выбрать пункт «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows» и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».

Источник: The Verge

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