Microsoft выпустила обновление, исправляющее проблему синего экрана при печати документов на некоторые принтеры

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Некоторое время назад сообщалось, что после установки очередного обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами в работе принтеров. Как оказалось, при попытке открыть диалоговое окно печати из Блокнота, Office или других программ появляется синий экран, информирующий об аварийном завершении работы системы.

Корпорация Microsoft оперативно разобралась с проблемой и выпустила очередное обновление Windows 10, которое должно устранить причины сбоя в работе принтеров, возникшего после установки предыдущего обновления. В примечаниях к обновлению Microsoft говорит, что проблема затронула только «определённые принтеры, использующие некоторые приложения», но не уточняет, какие именно. Похоже, это повлияло на некоторые принтеры Kyocera, Ricoh и Zebra.

Пользователям указанных принтеров рекомендуется установить последнее обновление Windows 10. Для этого нужно открыть меню «Пуск», выбрать пункт «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows» и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».

Источник: The Verge