Microsoft выпустила патч для недавнего патча, который должен был исправить ситуацию с BSOD после очередного обновления, но породил новые проблемы





На прошлой неделе Microsoft выпустила патч для Windows 10, который исправлял негативные последствия предыдущего патча. Напомним, после одного из недавних обновлений пользователи столкнулись с проблемами в работе принтеров. Как оказалось, при попытке открыть диалоговое окно печати из Блокнота, Office или других программ появляется синий экран, информирующий об аварийном завершении работы системы.

Microsoft оперативно отреагировала на эту проблему и выпустила патч, который устраняет сбои в работе при запуске печати. Но что-то пошло не так, и это обновление вызвало новые проблемы в работе принтеров. Так, некоторые пользователи начали сообщать, что их принтеры стали выдавать пустые страницы или страницы с отсутствующей графикой. Потому Microsoft экстренно выпустила третий патч, который исправляет проблемы, возникшие после установки второго патча, который, в свою очередь, должен был решить проблему синего экрана при запуске печати, ставшую следствием установки первого обновления.

Отмечается, что корпорация Майкрософт выявила проблему, затрагивающую устройства с Windows 10, на которых было установлено обновление безопасности за март 2021 года, выпущенное 9 марта 2021 года, и следующее обновление, выпущенное 15 марта 2021 года. Выяснилось, что затронутые устройства могут выдавать неожиданные результаты при печати из некоторых приложений или на некоторых принтерах. Проблемы могут включать в себя отсутствующую или сплошную цветную графику, проблемы с выравниванием и форматированием или печать пустых страниц.

После установки уже третьего патча некоторые пользователи сообщили об исчезновении всех указанных выше неприятностей. В то же время часть пользователей всё ещё продолжает испытывать проблемы. Потому следует ожидать скорого выхода уже четвёртого патча.

Источник: The Verge