Microsoft Word для Android достиг показателя в 1 млрд установок





Корпорация Microsoft недавно достигла важной вехи в продвижении своих мобильных приложений. Её мобильная версия Microsoft Word для Android преодолела отметку в 1 млрд установок. Об этом свидетельствуют данные Google Play Store.

Другие мобильные приложения семейства Office также пользуются высоким спросом. Приложения Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive имеет более 500 млн установок, а клиент электронной почты Outlook для Android — более 100 млн установок. При этом загрузки осуществляются не только из Google Play Store. Корпорация Microsoft имеет ряд соглашений с различными производителями относительно предварительной установки её приложений на различные устройства.

Эту веху также можно воспринимать с некоторой иронией. В прошлом месяце Билл Гейтс отметил в своем интервью, что его «самая большая ошибка за всю историю» — это упущения в мире мобильных ОС. Он отметил, что на рынке существует место только для одного конкурента для iOS, и для «Microsoft было бы естественно победить». И несмотря на то, что компания так и не достигла на рынке мобильных ОС таких же успехов, как её конкуренты, её мобильные версии Microsoft Office по-прежнему обладают значительным проникновением на рынке.

Источник: The Verge