Microsoft раскрыла подробности о DirectX 12_2 (он же DirectX 12 Ultimate) — NVIDIA GeForce RTX, AMD RDNA 2 и Intel HPG будут полностью совместимы с новейшим API

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В преддверии анонса игровых видеокарт NVIDIA RTX 30 поколения Ampere компания Microsoft решила напомнить о возможностях новейшей версии графического API DirectX 12 Ultimate, объявив о введении очередного уровня возможностей 12_2.

Графический API DirectX 12 дебютировал одновременно с ОС Windows 10 в 2015 году. С тех пор Microsoft несколько раз обновляла API, добавляя поддержку новых технологий и возможностей. Уровни возможностей DirectX Feature Level определяют возможности графических устройств и служат своего рода ориентирами для разработчиков. Ранее в рамках API DirectX 12 Microsoft ввела два уровня возможностей Feature Level 12_0 и 12_1, а теперь к ним присоединился третий.

DirectX 12_2 — это внутреннее название DirectX 12 Ultimate. Пожалуй, ключевым новшеством выступает DirectX Raytracing (DXR 1.1), обеспечивающих реализацию различных эффектов рейтрейсинга за счет использования специализированных графических ядер. Также частью DirectX 12_2 являются технологии Variable Rate Shading (позволяет оптимизировать применение шейдеров, снижая точность расчетов в малозначимых участках кадра), Mesh Shaders (позволяет более эффективно обрабатывать большие объемы данных) и Sampler Feedback (позволяет более эффективно расходовать видеопамять, загружая текстуры высокого разрешения только в тот момент, когда это нужно, и затенять статические объекты).

Видеокарты NVIDIA Maxwell (GTX 900), Pascal (GTX 10), Turing (GTX 16), AMD RDNA (RX 5000), GCN 5 (Vega) и Intel Gen 9, Gen 9.5 — все ограничены поддержкой DirectX 12_1.

Поддержкой новейшего DirectX Feature Level 12_2 сейчас могут похвастаться только видеокарты NVIDIA GeForce RTX и Quadro RTX на графической микроархитектуре Turing. В будущем к ним присоединятся GeForce RTX 3000 (Ampere), Radeon RX 6000 (AMD RDNA 2) и Intel Xe-HPG.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с Qualcomm с целью наделению будущих SoC Snapdragon поддержкой DirectX 12_2.

Преимущества DirectX 12_2 открывают новые захватывающие возможности в части оптимизации ресурсов и повышения производительности для разработчиков игр и приложений. Осталось дождаться, когда ведущие разработчики возьмут их на вооружение и начнут активно использовать. То, что в аппаратных платформах игровых консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X используются GPU на архитектуре RDNA 2, безусловно, внушает надежду на более быстрое принятие технологий крупнейшими разработчиками игр.

Источник: Microsoft и Videocardz