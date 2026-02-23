OpenAI готовит подписку ChatGPT Pro Lite за $100 в месяц

OpenAI готовит новый тарифный план ChatGPT Pro Lite по цене $100 в месяц.





По словам инженера Тибора Блахо из Вены, новая подписка призвана заполнить пробел между текущим тарифным планом Plus за $20 и полноценной подпиской Pro за $200. Сейчас OpenAI предлагает подписки Free, Go, Plus, Pro, Team, Business и Enterprise. Пользователи раскритиковали повышение подписки с $20 до $200 как слишком резкое. Таким образом клиенты, которым нужно больше функций, чем предлагает тариф Plus за $20, но они не могут позволить себе Pro за $200, получат возможность подписаться на Pro Lite.

Этот тариф прекрасно подойдет фрилансерам, исследователям и разработчикам, которые постоянно исчерпывают установленные лимиты Plus, однако не имеют необходимости в неограниченном доступе, который предоставляет Pro за $200. Вероятно, что тарифный план Pro Lite также был разработан с учетом использования Codex для вайбкодеров.

The new ChatGPT Pro Lite plan costs $100 per month (the description on the checkout page is likely still a work in progress) https://t.co/TDH4Ql0gXb pic.twitter.com/Q1psZyJZDA — Tibor Blaho (@btibor91) February 21, 2026





Недавно к OpenAI присоединился разработчик популярного фреймворка для создания ИИ-агентов с открытым исходным кодом OpenClaw Питер Штайнбергер. Между тем Сэм Альтман уже заявил, что вскоре большое количество ассистентов на базе искусственного интеллекта будут выполнять большинство рутинной работы и предоставлять большую часть услуг. Однако вычислительные затраты на агентов, постоянно работающих в фоновом режиме, будут значительно выше, чем на стандартные сеансы чата.

Тариф Pro Lite за $100 в месяц может стать отправной точкой для реализации этих ресурсоемких функций, фактически создавая барьер, при котором определенные возможности становятся недоступными для подписчиков Plus. Пока неизвестно, когда именно начнет действовать этот тарифный план и какие функции будет включать.

Источник: TestingCatalog