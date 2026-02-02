tradfi
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения

Олександр Федоткін

Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу

В Microsoft тестируют новую функцию Copilot под названием «Напоминание», которая постепенно становится доступной всем пользователям мобильных устройств с частичной поддержкой веб-версии.


Даже для тех, кто не имеет подписки на Copilot за $20, эта функция доступна. Однако в случае подписки на Microsoft 365 Personal можно будет получить дополнительные напоминания. Поскольку все инструменты на базе ИИ стремятся быть универсальными, такие функции, как напоминания, появятся в Copilot и ChatGPT. Например, если попросить у ИИ напомнить об отказе от подписки на Microsoft 365, уже через 5 минут он отправит сообщение на подключенное мобильное устройство с установленным Copilot.

Если попросить его напомнить о важной встрече, зная время и дату на мобильном устройстве, Copilot будет отправлять напоминания менее чем за минуту. Однако при отключенном разрешении для Copilot на Android или iOS сообщения не будут приходить. Представители Microsoft отмечают, что функция «Напоминание» работает на разных устройствах, однако оповещения отправляются только на мобильные. Пока непонятно, будет ли добавлена поддержка этой функции в следующую версию Windows 11 Copilot.

«Чтобы получать их, необходимо установить приложение Copilot и включить сообщение», — отмечают в Microsoft. 

Напоминания от ИИ могут быть разовыми или постоянными. Например, можно настроить его так, чтобы он каждый понедельник напоминал о необходимости просмотреть презентацию перед еженедельными совещаниями. Характер напоминаний может меняться каждый раз, — подчеркивают в Microsoft. В частности, Copilot ежедневно может учить новому иностранному слову. 


Для бесплатных учетных записей предусмотрено до 5 напоминаний, с подпиской Microsoft 365 — до 20. Для управления этой функцией необходимо открыть ИИ на мобильном, зайти в «Настройки» а затем попробовать удалить или добавить напоминание. Среди других улучшений, которые внедряются в Copilot, возможность закрепления чата на боковой панели. Также теперь можно нажать на три точки и выбрать «отправить копию», чтобы мгновенно поделиться беседой или кратко изложить ее суть на отдельной странице. Copilot.com для бесплатных пользователей теперь поддерживает более 10 240 символов, а значительная часть текста теперь автоматически загружается в виде файла.

Мы писали, что босса британской полиции уволили за «лживый» отчет, созданный ИИ Copilot. Отметим, что в настоящее время Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю всего 1%.

Источник: Windows Latest

