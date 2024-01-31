Microsoft за квартал заработала $62 млрд — Игры обошли Windows, став третьим по доходности подразделением

Microsoft опубликовала результаты работы во втором финансовом квартале 2024 года. В отчетном периоде компания получила совокупный доход в сумме $62 млрд, что на 18% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. В то же время чистая прибыль выросла на 33% и достигла $21,9 млрд.

Это первый раз, когда Microsoft сообщает о дополнительных доходах, полученных в результате приобретения Activision Blizzard. Этот дополнительный доход сделал игры третьим по величине бизнесом компании. Совокупно игровое направление принесло $7,11 млрд, в то время как доходы от Windows составили $5,26 млрд. Больше игр приносят лишь сегменты Office и облачных сервисов ($13,47 млрд) и серверных продуктов и облачных сервисов ($23,95 млрд).

Доходы от контента и услуг Xbox, включая Xbox Game Pass, выросли на 61%. Во многом это связано с доходами Activision Blizzard. Microsoft заявляет, что чистый эффект от приобретения составляет чуть более $2 млрд дохода. Но расходы на интеграцию, транзакционные издержки и другие затраты на получение дохода составляют в общей сложности $930 млн. С учетом прочих операционных расходов ($1,59 млрд) операционный убыток составил $440 млн. В следующем квартале ожидается улучшение финансовых показателей. На днях сообщалось, что Microsoft уволит 1900 сотрудников игрового подразделения (8% штата) — сократят команды Activision Blizzard, Xbox и Bethesda.

Доходы от Office, серверных продуктов и облачных сервисов продолжают лидировать, обеспечивая около 60% всех поступлений Microsoft. В то время как доходы от сегмента Windows OEM в этом квартале восстанавливаются и выросли на 11%, поступления от продаж устройств Surface продолжают снижаться (на 9%). И результат в сегменте устройств оказался лучше ожиданий компании благодаря «более сильным результатам в коммерческом сегменте». В третьем квартале в этом направлении ожидается падение доходов на двузначный показатель.

Направление Microsoft Office продемонстрировало прирост доходов на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это произошло за счет Office 365 ─ рост числа коммерческих использований составил 9%. Подписчиков Microsoft 365 Consumer теперь на 16% больше – 78,4 млн. Коммерческие продукты Office и облачные сервисы продемонстрировали прирост доходов на 15%.

Общий доход Microsoft от облачного бизнеса в этом квартале составил $25,9 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году. Большую часть этого дохода обеспечила платформа Azure.

Источник: The Verge