«Скайнет» от Microsoft и OpenAI: суперкомпьютер «Звездные врата» будет стоить $100 млрд

Microsoft и OpenAI планируют создать беспрецедентный суперкомпьютер из миллионов специализированных чипов, который может стоить до $100 млрд. По данным The Information размещенный в США суперкомпьютер, известный как Stargate («Звездные врата»), станет центральной частью плана из пяти шагов по созданию серии суперкомпьютеров, которые планируют построить в течение следующих шести лет. «Звездные врата», которые станут пятой фазой плана, могут быть запущены уже в 2028 году.

Руководители обеих компаний якобы уже составили планы относительно центра обработки данных, который будет использовать искусственный интеллект OpenAI. Microsoft, скорее всего, обеспечит финансирование проекта. Сейчас OpenAI использует центры обработки данных Microsoft для своей генеративной системы искусственного интеллекта ChatGPT в обмен на эксклюзивные права Microsoft на перепродажу технологии OpenAI своим клиентам.

Суперкомпьютер может быть в 100 раз дороже крупнейших центров обработки данных, которые сейчас действуют. Проект, кажется, требует огромного количества денег, которые должны быть вложены в отрасль. Stargate имеет потенциал значительно превысить вычислительную мощность, которую сейчас предоставляет Microsoft для OpenAI, но для этого может понадобится как минимум несколько гигаватт мощности.

Получение необходимого количества чипов является основным фактором, обуславливающим высокую цену Stargate. Достаточное количество энергии для питания проекта также может создать трудности. Компании обдумывают возможное применение различных ее источников, включая атомную энергетику.

Спрос на микросхемы искусственного интеллекта достиг апогея, что позволило нескольким избранным компаниям, прежде всего NVIDIA, контролировать рынок. Альтман выражал разочарование такой ситуацией и в начале этого года дал понять, что хочет создать собственные чипы. Также проблемой является размещение и охлаждение процессоров. Также неясно, где будут расположены «Звездные врата».

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