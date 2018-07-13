Microsoft запускает бесплатную версию своего корпоративного мессенджера Teams

В ноябре 2016 года Microsoft представила сервис коллективной работы под названием Teams, являющийся прямым конкурентом популярному корпоративному мессенджеру Slack. Но обязательное требование подписки Office 365, а также отсутствие бесплатной или хотя бы условно-бесплатной версии не добавляло продукту Microsoft привлекательности в глазах фрилансеров и небольших компаний. Но вот сейчас Microsoft решила это исправить и запустить бесплатную версию своего корпоративного мессенджера Teams. Об этом говорится в блоге сервиса.

Бесплатная версия сервиса для рабочего общения Microsoft, которым сейчас пользуется более 200 тыс. организаций, рассчитана на небольшие компании с численностью сотрудников до 300 человек и предоставляет неограниченные возможности по части обмена сообщениями и их поиска. В бесплатном Teams есть практически все, на что можно было рассчитывать. Разумеется, определенные ограничения, ненавязчиво подталкивающие к покупке платной подписки Office 365 имеются, не без этого, но в целом продукт не кажется сильно ограниченным если сравнивать с тем же Slack. Доступны даже групповые голосовые и видеозвонки, тогда как в бесплатной версии Slack возможны только звонки между двумя людьми одновременно. Справедливости ради, в бесплатной версии Slack поддерживает неограниченное число пользователей, но интеграция ограничена 10 внешними сервисами и поиск в архиве – 10 тысячами сообщений.

Microsoft выделяет 10 ГБ общего облачного пространства на команду и дает дополнительные 2 ГБ личного хранилища на каждого участника. Кроме того, бесплатный Teams предоставляет доступ к веб-версиям Word, Excel, PowerPoint и OneNote, доступным в пакете Office Online, а также предлагает неограниченные возможности интеграции сторонних приложений вроде Trello.

Да, веб-версии немного уступают полноценным настольным версиям офисных приложений Microsoft Office, но за последнее время они значительно улучшились и сейчас успешно конкурируют с Google G Suite. Не последнюю роль в этом сыграли улучшения по части совместной работы в режиме реального времени. Кроме того, недавно Microsoft анонсировала обновление для программного пакета Office, которое принесет приложениям дизайн Fluent Design, использующийся в Windows 10.

Бесплатная версия Microsoft Teams уже доступна на 40 разных языках с возможностью обновления до полноценной версии посредством покупки подписки Office 365, которая стоит $5 в месяц. Разработчики также рассказали о грядущем обновлении сервиса, которое принесет возможность размытия фона при видеозвонках, запись видеовстреч в облако и встроенный перевод сообщений на другие языки.

Когда Microsoft запустила Teams компания Slack купила полностраничную рекламу в The New York Times и опубликовало открытое письмо к Microsoft, чтобы доказать, что они лучше. Интересно, что Slack предпримет на этой раз, ведь одних слов теперь явно будет недостаточно.

Источник: The Verge