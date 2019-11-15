Михаил Федоров: Утерянные водительские права можно будет восстановить одной кнопкой в приложении «Дія» и получить готовый экземпляр по почте





В конце октября Министерство внутренних дел пообещало запустить в Украине электронные водительские права и техпаспорт на базе мобильного приложения «Дія». Сегодня вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что помимо электронных прав в смартфоне украинские водители смогут восстановить через это приложение утраченные права и получить их по почте.

«В Едином госреестре МВД — 10 млн водительских прав, а фото есть только у 2,5 млн водителей. В чем сложности? Когда водитель останавливается для проверки документов, оказывается, что база данных не содержит фотографий в правах, выданных до 2013 года. И решение есть. Оно позволит упростить жизнь украинцам, наполнить реестр фото и точно положительно повлияет на уровень безопасности. Или, каждый день много тысяч людей теряют свои права. Мы планируем во втором релизе сделать возможность заявить об этом в приложении одним нажатием и получить новый документ по почте. Кстати, в 2018 году потеряли водительские удостоверения 108 тыс. человек» — отметил Михаил Федоров на своей facebook-странице.

Е-права и Е-техпаспорт представляют собой цифровую копию пластиковых водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащую уникальный электронный идентификатор (QR-код). Водитель со своего смартфона сможет предъявлять эти документы полицейскому, а тот с помощью специальных технических средств подтвердит данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Для заказа электронного водительского удостоверения или электронного техпаспорта гражданину придется загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія») и пройти электронную идентификацию. Е-права и Е-техпаспорт сформируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе фотографии (оцифрованного образа лица) лица для формирования электронного водительского удостоверения.

Напомним, что система будет работать только с документами современного образца, то есть с пластиковыми картами. Бумажные водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-м – 2000-м годах, будут недоступны для оцифровки. Поэтому владельцам таких документов необходимо будет обменять их на новые документы, чтобы иметь возможность воспользоваться новшеством.

Источник: Михаил Федоров