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Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников

Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников

Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников


Министерство цифровой трансформации представило очередной сериал для образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» — «Штучний інтелект для школярів». Он стал 40-м по счету с начала года.

Это уже второй такой сериал, посвященный искусственному интеллекту. Первый вышел в ноябре. Теперь же Минцифра выпустила «сиквел», предназначенный для школьников 10-11 классов. В новом образовательном курсе 15 серий продолжительностью 7-15 минут.

Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников

Сериал понятным образом раскрывает следующие моменты:

  • что такое искусственный интеллект
  • законы робототехники
  • алгоритмы машинного обучения
  • искусственный интеллект и медицина, экология, искусство
  • нейросети
  • обзор профессий, использующих искусственный интеллект

В создании сериала «Штучний інтелект для школярів» участвовали:

  • Сергей Куприенко — генеральный директор по исследованиям в SQUAD
  • Олесь Петрив — технический директор и сооснователь Reface
  • Кристина Соловий — певица, автор-исполнитель песен и музыкант
  • Мириам Драгина — поэтесса, популяризатор науки, UX/UI дизайнер в Luxoft
  • Кирилл Бескоровайный — сооснователь научно-популярного медиа Куншт
  • Владимир Кубицкий — главный по ИИ в ЛУН
  • Георгий Алюшин — ученик 5 класса лицея «Інтелект»
  • Назар Гулык — IT-предприниматель, основатель Empat
  • Артем Чорнодуб — научный сотрудник по прикладным исследованиям в Grammarly
  • Александр Гурбич — R&D архитектор в SoftServe
  • Вероника Тамайо Флорес — председатель консалтинга в Data Science UA
  • С момента запуска образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» в январе там вышло 40 сериалов (включая последний о криптовалютах). На недавней презентации Дія 2.0 Минцифра сообщала, что 300 тыс. украинцев прошли курсы на портале, а число посетителей платформы составляет около 1 млн человек.
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