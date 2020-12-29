Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников
Министерство цифровой трансформации представило очередной сериал для образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» — «Штучний інтелект для школярів». Он стал 40-м по счету с начала года.
Это уже второй такой сериал, посвященный искусственному интеллекту. Первый вышел в ноябре. Теперь же Минцифра выпустила «сиквел», предназначенный для школьников 10-11 классов. В новом образовательном курсе 15 серий продолжительностью 7-15 минут.
Сериал понятным образом раскрывает следующие моменты:
- что такое искусственный интеллект
- законы робототехники
- алгоритмы машинного обучения
- искусственный интеллект и медицина, экология, искусство
- нейросети
- обзор профессий, использующих искусственный интеллект
В создании сериала «Штучний інтелект для школярів» участвовали:
- Сергей Куприенко — генеральный директор по исследованиям в SQUAD
- Олесь Петрив — технический директор и сооснователь Reface
- Кристина Соловий — певица, автор-исполнитель песен и музыкант
- Мириам Драгина — поэтесса, популяризатор науки, UX/UI дизайнер в Luxoft
- Кирилл Бескоровайный — сооснователь научно-популярного медиа Куншт
- Владимир Кубицкий — главный по ИИ в ЛУН
- Георгий Алюшин — ученик 5 класса лицея «Інтелект»
- Назар Гулык — IT-предприниматель, основатель Empat
- Артем Чорнодуб — научный сотрудник по прикладным исследованиям в Grammarly
- Александр Гурбич — R&D архитектор в SoftServe
- Вероника Тамайо Флорес — председатель консалтинга в Data Science UA
- С момента запуска образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» в январе там вышло 40 сериалов (включая последний о криптовалютах). На недавней презентации Дія 2.0 Минцифра сообщала, что 300 тыс. украинцев прошли курсы на портале, а число посетителей платформы составляет около 1 млн человек.