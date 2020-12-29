Минцифра выпустила отдельный образовательный сериал об искусственном интеллекте для школьников

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Министерство цифровой трансформации представило очередной сериал для образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» — «Штучний інтелект для школярів». Он стал 40-м по счету с начала года.

Это уже второй такой сериал, посвященный искусственному интеллекту. Первый вышел в ноябре. Теперь же Минцифра выпустила «сиквел», предназначенный для школьников 10-11 классов. В новом образовательном курсе 15 серий продолжительностью 7-15 минут.

Сериал понятным образом раскрывает следующие моменты:

что такое искусственный интеллект

законы робототехники

алгоритмы машинного обучения

искусственный интеллект и медицина, экология, искусство

нейросети

обзор профессий, использующих искусственный интеллект

В создании сериала «Штучний інтелект для школярів» участвовали:

Сергей Куприенко — генеральный директор по исследованиям в SQUAD

Олесь Петрив — технический директор и сооснователь Reface

Кристина Соловий — певица, автор-исполнитель песен и музыкант

Мириам Драгина — поэтесса, популяризатор науки, UX/UI дизайнер в Luxoft

Кирилл Бескоровайный — сооснователь научно-популярного медиа Куншт

Владимир Кубицкий — главный по ИИ в ЛУН

Георгий Алюшин — ученик 5 класса лицея «Інтелект»

Назар Гулык — IT-предприниматель, основатель Empat

Артем Чорнодуб — научный сотрудник по прикладным исследованиям в Grammarly

Александр Гурбич — R&D архитектор в SoftServe

Вероника Тамайо Флорес — председатель консалтинга в Data Science UA